傳數百學生連署停課 宜蘭聖母護專遠距教學到學期末

聖母護專今天召開防疫小組專責會議決議，23日起採遠距教學至學期末。（資料照，記者江志雄攝）

2022/05/19 20:49

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣天主教聖母醫護管理專科學校是全縣確診人數最多的學校，連日來傳出數百名學生連署要求改採遠距教學，校園氣氛劍拔弩張，校方今天召開防疫小組專責會議決議，23日起採遠距教學至學期末。

聖母護專學生數1700多人，扣除校外實習人數，在校生1500人，4月初起陸續傳出師生確診，4月中旬及5月上旬都曾暫停實體課程，今天又新增6名學生、1名教職員工染疫，累計確診人數143人，居宜蘭縣各學首位。

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聖母護專學生昨晚向本報爆料說，該校是宜縣確診人數最多的學校，校區處於疫情重災區，數百名學生連署要求改採遠距教學，但校方視若無睹，甚至互踢皮球，引發反彈聲浪。

聖母護專今天下午發聲明稿指出，校內染疫學生多是同住家人親友確診而被感染，本月初因有學生確診達教育部停課標準，2日到13日實施遠距教學。

聖母護專表示，16日恢復實體授課後到18日，便有31名學生確診，其中半數是住宿生，學校照護與隔離宿舍量能不足以安置確診個案，經過防疫小組專責會議決議，下週一（23日）起採遠距教學至6月中旬學期末結束。

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聖母護專今天又新增6名學生、1名教職員工染疫，累計確診人數143人。（宜縣衛生局提供）

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