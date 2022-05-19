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    苗栗縣確診連4天破千 衛生局：3成回報有誤收不到居隔單

    苗栗縣今天新增武漢肺炎本土確診1513人，其中男性701人、女性812人，連續4天單日破千人，年齡分布1歲以下至100 歲。頭份市426人最多、竹南鎮348次之、苗栗市212人再次之、苑裡鎮也有111人。（縣府提供）

    苗栗縣今天新增武漢肺炎本土確診1513人，其中男性701人、女性812人，連續4天單日破千人，年齡分布1歲以下至100 歲。頭份市426人最多、竹南鎮348次之、苗栗市212人再次之、苑裡鎮也有111人。（縣府提供）

    2022/05/19 17:57

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今天（19日）新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID－19）本土確診1513人，其中男性701人、女性812人，連續4天單日破千人，年齡分布1歲以下至100歲。頭份市426人最多、竹南鎮348次之、苗栗市212人再次之、苑裡鎮也有111人。縣府衛生局表示，因現行制度確診者必須到中央「確診個案自主回報疫調系統」，只要資料輸入不完正，就無法自動觸發，所以縣內約有3成左右沒有收到「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」，請確實填寫。

    縣府衛生局表示，因現行制度確診者必須到中央「確診個案自主回報疫調系統」如實填報個人及同住家人接觸者的資料，系統才會把資料分別匯入「法定傳染病系統」及接觸者健康追蹤管理系統（Trace），自動觸發「確診者居隔單」及「接觸者居隔單」傳送給民眾；所以只要資料輸入不完整，就無法自動觸發，因此約有三成左右沒有觸發成功，民眾收不到。

    衛生局請民眾醫院留的資料一定要正確，不正確就無法派案，讓疫調和醫療分流空轉，電子隔離治療通知單也無法簡訊發送，所以「一定要填正確的手機號碼」。「自主回報疫調系統」確診民眾送出資料後，如果有填報錯誤僅能修改1次，部分民眾發現漏填或填錯，便要求衛生所協助修改或追加新增同住家人為接觸者，針對同住家人之認定請民眾秉持誠實原則，倘事後衛生單位查證有不實之事實將依法處辦，呼籲民眾勿以身試法。

    另，有關近日確診者、同住密切接觸者急求指定處所隔離書或居家隔離通知書，衛生局說，疾管署各區管理中心及衛生局所皆已全數人力投入防疫工作，儘管不分日夜加派人力全力處理，但補開單處理作業流程，程序繁瑣需耗費時間冗長，限制了服務量能，也延長民眾等候時間，部分民眾焦慮不耐久候情緒失控，無法接受第一線服務人員解釋說明，當場大聲斥責發洩情緒，服務人員都能理解，但是請民眾耐心等候與諒解。

    縣長徐耀昌呼籲鄉親勿急於一時要求證明文書，且保險有兩年請求權，應將第一線防疫量能放在確診者照護上，待疫情緩和後再處理。

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    苗栗縣今天（19日）新增武漢肺炎本土確診1513人。（縣府提供）

    苗栗縣今天（19日）新增武漢肺炎本土確診1513人。（縣府提供）

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