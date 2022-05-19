入境落地採檢6月初有新政策 陳時中：脫口罩「會晚一點」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2022/05/19 16:52

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情上升，但境外移入個案明顯降低，近期多維持在數十例，外界關注落地採檢政策是否調整，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，預計6月初會有新政策，但7月是否有機會脫口罩，他則說「會晚一點」。

因應國際疫情變化，我國自今年1月11日起，陸續執行長程航班及印度、東南亞、韓國等航班入境旅客落地採檢，考量美加及紐澳航線來台旅客採檢陽性率處低水平，且該等國家疫情亦呈現趨緩，因此4月18日起相關地區航班移除落地採檢措施，但仍要配合機場唾液採檢及入境檢疫措施。

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不過，近期境外移入個案數明顯下降，外界關注落地採檢政策是否調整，陳時中指出，預計6月初會有新政策。

至於外界期望脫口罩，陳時中說明，會晚一點。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，預期未來一週疫情會達到高峰，但北中南疫情開始期間不同，會有先後達到高峰情形，認為防疫措施可維持一段時間，對染疫數有所控制，也有助維護醫療量能。

羅一鈞說明，雖然天氣越來越熱，民眾口罩可能戴不住，但盡量戴好，目前仍有律定每個月底檢視調整政策，若有調整相關政策，會再跟大家更新。

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