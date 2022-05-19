「人瑞級」鳥界林志玲現蹤台南 今年已21歲！

鳥友黃旭正拍到這隻繫有腳環的高蹺鴴，迄今已21歲了，堪稱是「人瑞級」。（鳥友黃旭正提供）

2022/05/19 16:47

〔記者蔡文居／台南報導〕一隻繫放已21年的高蹺鴴，現蹤台南曾文溪南岸一帶，被鳥友黃旭正拍到繫有腳環，今天經當年繫放的崑山科大環工系退休教授翁義聰確認，該隻高蹺鴴為2001年他所繫放，當時牠才6週大，迄今已21歲了，堪稱是「人瑞級」的高蹺鴴。

翁義聰表示，他在1997至2006年，在台灣大約繫放了2000多隻高蹺鴴。台灣目前年紀最大的一隻是台南鳥會在1992年繫放的個體，在2017年曾經在嘉義鰲鼓濕地被目擊回報，2年前他到鰲鼓再度看到牠，因此可確認當時已有27、28歲。

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高蹺鴴常出現於濱海濕地，通常成對或成小群出現，其雙腳修長，體態優雅，又有鳥界「林志玲」之稱。

黃正旭說，他去年才接觸鳥類攝影，昨天到曾文溪南岸一帶拍鳥，在一群高蹺鴴中，拍到一隻繫有腳環的高蹺鴴，他很好奇牠的身世，經向台南鳥會洽詢，獲悉是翁義聰老師繫放，今天得知牠已21歲了，讓他很訝異。

翁義聰對於當年繫放的高蹺鴴，21年後被鳥友目擊，十分開心。他說，他當年繫放的高蹺鴴，這些年來陸續接獲鳥友的目擊通報，少數超過20歲的個體約有5、6筆。一般高蹺鴴壽命10幾年算是正常，韓國動物園飼養的高蹺鴴壽命最長有18年，而高蹺鴴超過20年的都可以稱是「人瑞級」。

高蹺鴴常出現於濱海濕地，其雙腳修長，體態優雅，又有鳥界「林志玲」之稱。圖為母鳥。（鳥友黃旭正提供）

翁義聰在台灣大約繫放了2000多隻高蹺鴴，年紀最大達27、28歲。圖為2006年於彰化漢寶繫放。（翁義聰提供）

鳥友黃旭正得知這隻高蹺鴴已21歲了，十分訝異。圖為公鳥。（鳥友黃旭正提供）

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