高雄+6504 陳其邁：同住家人居隔接觸要戴口罩、勿共餐

高雄市今（19日）新增6504人感染武漢肺炎。（記者許麗娟攝）

2022/05/19 16:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（19日）新增6504例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），中央公布為6576例，不過經市府疫調發現，有72例居住地在外縣市轉銜或境外移入、改判。

6504例確診者中，隔離期陰轉陽1093例、外縣市旅遊史161例、特定娛樂場所41例、密切接觸者4977例（同住親友2033、餐飲娛樂755例、職場校園1685例、高風險場域502例）、新案疫調中232例。

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市長陳其邁指出，台灣、高雄進入社區流行的階段，風險最高仍是同住家人和職場接觸者，提醒家中有人隔離或確診，在家時一定要戴口罩、不能共餐，並以一人一室為原則，若共用衛浴，使用後一定要徹底消毒。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，從居隔陰轉陽1093人中發現，同住家人被匡列的確診比例攀升，顯示同住家人接觸風險應重視。從4977例密切接觸者來看，以同住家人1211人、職場1141人、親友接觸824人，此3大族群的風險最高，職場接觸主要是在同一空間工作8小時的接觸，另外，親友的彼此串門子、親密的談話或聚會，都是染疫的風險。

染疫年齡層部分，以30-39歲佔18.6%最高，其次是50-64歲佔18%，在校園風險上，連續4天有逐步上升，從5月15日的8.8%至19日已上升到10.93%。

衛生局長黃志中表示，至今為止，高雄市有2萬1385人居家照護，272人在集中檢疫所、49入住加強型防疫旅館，另有583人為中重症住院治療。

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從各縣市5日均線來看，全國都在上升，高雄與台南、台中上升幅度相同。（高雄市政府提供）

高雄市19日確診者中4977人為密切接觸者，其中同住家人、親友接觸和職場的風險最高。（高雄市政府提領供）

校園接觸感染風險，自5月15日的8.8%上升至19日為10.93%。（高雄市政府提供）

高雄市至19日為止有2萬1385人確診居家照護中。（高雄市政府提供）

高雄市至19日專責病床空床數仍有1297床。（高雄市政府提供）

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