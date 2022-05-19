新北「外送平台管理自治條例」三讀 外送員應投保、揭露每單報酬

新北市議會今（19）日三讀通過「新北市外送平台業者管理自治條例」，未來平台業者應為外送員投保不低於300萬元的意外失能、死亡險。（新北市政府勞工局提供）

2022/05/19 16:21

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會今（19）日三讀通過「新北市外送平台業者管理自治條例」，未來平台業者應為外送員投保不低於300萬元的意外失能、死亡險，颱風天應停止服務，並應提供職業安全、交通及食品安全衛生教育訓練；其中增訂業者「應向外送員揭露每筆訂單報酬的計價方式」，作為接單與否的考量，讓外送員權益獲得更透明、完整的法制化保障。勞工局表示，將函報行政院核定後公布施行。

「新北市外送平台業者管理自治條例」共19條條文，勞工局長陳瑞嘉表示，在新北登記營業或提供外送服務者，都是條例的管制對象；法案上路後，外送平台業者應提供外送員更完整的保險保障，在完成相關教育訓練後才能從事外送作業；訂單成立前，業者應揭露每筆訂單的計價方式，提供更明確的訊息，讓外送員評估是否接單。

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此外，如遇天然災害並經市府宣布停班時，除有正當理由認無顯著或可預見風險外，平台應停止外送服務，保障從業人員安全。另業者若沒有為外送員投保勞保及職災保險，必須提供至少300萬的「意外失能或死亡保險」及實支實付或日額給付的「意外傷害醫療保險」。違者，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰。

陳瑞嘉說，草案中「12小時工時上限」，在審查過程中，議員認為將導致外送員跨平台服務賺取預期收入，結果難以達成避免過勞的好意，也侵害外送員自由勞動的權益，在二讀審查時刪除。

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