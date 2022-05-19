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    原能會降級後管制力道遭質疑 謝曉星：把機關功能發揮到最大

    立法院教育及文化委員會19日開會，處理111年度中央政府總預算有關行政院原子能委員會等案，原能會主委謝曉星列席。（記者方賓照攝）

    立法院教育及文化委員會19日開會，處理111年度中央政府總預算有關行政院原子能委員會等案，原能會主委謝曉星列席。（記者方賓照攝）

    2022/05/19 16:45

    〔記者楊綿傑／台北報導〕行政院組改後，原子能委員會將改制為核安委員會，層級降低也令外界疑慮管制力道是否足夠，原能會主委謝曉星今天於立法院強調，原能會會是獨立機關，上位沒有二級單位，因此相關管制事務是直接對行政院長負責，相關困難會想辦法克服，將三級獨立機關功能發揮到最大。

    立法院教育文化委員會今天審查原民會預算解凍案，會中跨黨派多位立委關心原能會組改後的5大困境，包括管制機關跟被管制機關不對等；跨部會協調組織不對等；三級機關無法滿足對民眾核安要求；國際合作對等性有疑慮；以及機關資源、人力足夠性也有疑慮等，質疑原能會如何面對這些問題。

    綜合原能會主委謝曉星答詢，他表示，組改是政府政策，該表達的部分他已經都表達，做為內閣閣員，以及基於倫理會配合，相關提到的可能困境，基本上都有預料到，也會去想辦法克服，把獨立機關的特性強化起來。

    謝曉星進一步解釋，核安會身為獨立機關，重點在於「獨立」二字，上面沒有二級單位，所有相關事務以及管制問題，都是直接對行政院長負責，可以說是「直達天聽」。

    謝曉星提到，很多人一直強調二級、三級的地位，而他的立場就是如何把三級獨立機關的功能發揮到最大，如韓國、美國等核能機關也是直接跟總統負責，說他們都是一級機關那只是我們自己的認為而已。

    謝曉星強調，管制不會減低，目前規劃預算不會減少，人力亦維持既有規模，也會兼顧同仁權益，職等受影響的部分應是副主委以上層級而已，希望整體來說，是「大三級」機關。

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