報喜！新北龍洞遊隼6年後再度繁殖成功 幼鳥成功離巢高飛

龍洞遊隼繁殖成功，父鳥親餵食雛鳥。（基隆鳥會提供）

2022/05/19 12:47

〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市區龍洞二級珍稀保育鳥類遊隼近日傳出喜訊，在多個民間團體、拍鳥朋友及新北市動保處的關懷守護下，5月17日1隻幼鳥成功離巢，這是龍洞遊隼巢穴相隔6年來再度繁殖成功。目前新北市動保處已經在現場設置告示牌，禁止空拍機及攀岩等騷擾行為。

基隆鳥會指出，今年龍洞遊隼沿用去年使用的舊巢，母鳥生了4顆蛋只有一隻孵化成功。由於巢位外觀狹窄及巢緣傾斜向下，4月3日雛鳥破殼後，多次爬到巢緣差點墜崖，4月14日雛鳥還曾滑出巢外，遊隼爸爸用身體擋住，才慢慢將雛鳥推回巢內，讓觀察鳥友嚇了一跳。

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基隆鳥會鄭暐理事長表示，由於去年曾發生剛孵出大約1週後雛鳥就不明原因失蹤，鳥會尋求新北市動保處協助，處長楊淑方到現場會勘，並請瑞芳導覽協會志工排班現場守護，如果發生雛鳥墜崖或騷擾遊隼繁殖的情形立即通報，以進行必要的處置措施。

基隆鳥會指出，龍洞遊隼巢位在2016 年因為攀岩朋友被親鳥攻擊而曝光，2016年有2隻幼鳥離巢；2017年這對遊隼嘗試了龍洞另一個巢位，但幼鳥在孵出19天後，在拍鳥朋友的鏡頭前，親鳥餵食的過程中墜崖死亡；直到去年2021年1隻被取名為「大目仔」的公鳥和母鳥配對成功，但孵出雛鳥1週後不明原因失蹤。

今年大目仔夫妻再接再厲，生了4顆蛋，1隻雛鳥孵化成功，鳥友觀察到大目仔很會照顧雛鳥，常趁母鳥不在時，偷偷溜進巢內餵食雛鳥，雛鳥差點墜崖時，牠以身體擋住雛鳥將牠推回巢內。

基隆鳥會指出，這對遊隼已經習慣巢穴附近遊客的吵雜聲及拍鳥朋友關注的眼光，巢穴距離附近涼亭約100公尺左右，可以透過望遠鏡觀察親鳥餵食雛鳥等互動行為，如果經由妥善的規劃，在遊隼保育可以確保的前提下，很適合作為生態旅遊的標的及環境教育的教材。鳥會呼籲民眾，賞鳥時不可以使用空拍機或騷擾鳥類的行為。

龍洞遊隼6年後再度繁殖成功，遊隼爸爸保護幼鳥，怕牠摔落。（基隆鳥會提供）

遊隼爸爸大目仔，很會照顧幼鳥。（基隆鳥會提供）

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