為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    報喜！新北龍洞遊隼6年後再度繁殖成功 幼鳥成功離巢高飛

    龍洞遊隼繁殖成功，父鳥親餵食雛鳥。（基隆鳥會提供）

    龍洞遊隼繁殖成功，父鳥親餵食雛鳥。（基隆鳥會提供）

    2022/05/19 12:47

    〔記者盧賢秀／新北報導〕新北市區龍洞二級珍稀保育鳥類遊隼近日傳出喜訊，在多個民間團體、拍鳥朋友及新北市動保處的關懷守護下，5月17日1隻幼鳥成功離巢，這是龍洞遊隼巢穴相隔6年來再度繁殖成功。目前新北市動保處已經在現場設置告示牌，禁止空拍機及攀岩等騷擾行為。

    基隆鳥會指出，今年龍洞遊隼沿用去年使用的舊巢，母鳥生了4顆蛋只有一隻孵化成功。由於巢位外觀狹窄及巢緣傾斜向下，4月3日雛鳥破殼後，多次爬到巢緣差點墜崖，4月14日雛鳥還曾滑出巢外，遊隼爸爸用身體擋住，才慢慢將雛鳥推回巢內，讓觀察鳥友嚇了一跳。

    基隆鳥會鄭暐理事長表示，由於去年曾發生剛孵出大約1週後雛鳥就不明原因失蹤，鳥會尋求新北市動保處協助，處長楊淑方到現場會勘，並請瑞芳導覽協會志工排班現場守護，如果發生雛鳥墜崖或騷擾遊隼繁殖的情形立即通報，以進行必要的處置措施。

    基隆鳥會指出，龍洞遊隼巢位在2016 年因為攀岩朋友被親鳥攻擊而曝光，2016年有2隻幼鳥離巢；2017年這對遊隼嘗試了龍洞另一個巢位，但幼鳥在孵出19天後，在拍鳥朋友的鏡頭前，親鳥餵食的過程中墜崖死亡；直到去年2021年1隻被取名為「大目仔」的公鳥和母鳥配對成功，但孵出雛鳥1週後不明原因失蹤。

    今年大目仔夫妻再接再厲，生了4顆蛋，1隻雛鳥孵化成功，鳥友觀察到大目仔很會照顧雛鳥，常趁母鳥不在時，偷偷溜進巢內餵食雛鳥，雛鳥差點墜崖時，牠以身體擋住雛鳥將牠推回巢內。

    基隆鳥會指出，這對遊隼已經習慣巢穴附近遊客的吵雜聲及拍鳥朋友關注的眼光，巢穴距離附近涼亭約100公尺左右，可以透過望遠鏡觀察親鳥餵食雛鳥等互動行為，如果經由妥善的規劃，在遊隼保育可以確保的前提下，很適合作為生態旅遊的標的及環境教育的教材。鳥會呼籲民眾，賞鳥時不可以使用空拍機或騷擾鳥類的行為。

    龍洞遊隼6年後再度繁殖成功，遊隼爸爸保護幼鳥，怕牠摔落。（基隆鳥會提供）

    龍洞遊隼6年後再度繁殖成功，遊隼爸爸保護幼鳥，怕牠摔落。（基隆鳥會提供）

    遊隼爸爸大目仔，很會照顧幼鳥。（基隆鳥會提供）

    遊隼爸爸大目仔，很會照顧幼鳥。（基隆鳥會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    串聯全台鳥會調查遊隼繁殖 基隆鳥會建議不准進口人工繁殖
    2021/10/20 14:21

    串聯全台鳥會調查遊隼繁殖 基隆鳥會建議不准進口人工繁殖
    九九峰生態豐富 遊隼獵食鴿子快狠準
    2021/10/11 12:41

    九九峰生態豐富 遊隼獵食鴿子快狠準

    血糖不小心失控！隱形殺手找上門！
    你沒看過！瀕臨絕種 「遊隼的故事」繁殖落巢全紀錄
    2021/09/01 15:32

    你沒看過！瀕臨絕種 「遊隼的故事」繁殖落巢全紀錄
    鳥也懂外帶！他在17樓窗外拍到「珍貴一幕」...網友超嗨
    2021/07/12 15:57

    鳥也懂外帶！他在17樓窗外拍到「珍貴一幕」...網友超嗨

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播