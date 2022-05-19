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    再提快篩陽等同確診 侯友宜問中央「為什麼不做呢？」

    新北市長侯友宜說，快篩陽等同於確診不是偽陽性、人權問題，就是中央要不要做的問題，希望中央趕快把流程簡化。（記者何玉華攝）

    新北市長侯友宜說，快篩陽等同於確診不是偽陽性、人權問題，就是中央要不要做的問題，希望中央趕快把流程簡化。（記者何玉華攝）

    2022/05/19 11:49

    〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜說，全面實施快篩陽等同確診把前端執行PCR的醫護人員調回來守病床，並在第一時間收治患者、給藥，減少中重症的發生，中央「你為什麼不做呢？」他認為，不是偽陽性、人權問題，就是中央要不要做的問題，希望中央趕快把流程簡化。

    侯友宜今天（19日）早上到亞東醫院慰問醫護團隊，呼籲中央趕快調整步伐，把快篩陽等同於確診不限對象，簡化流程，不要讓民眾在最需要幫忙的時候，卻卡在程序上。他舉昨天探視65歲以上確診患者時醫生所說，患者當天掛號、當天收案、當天診斷有慢性病，趕快就給藥，一天全部完成。

    侯友宜說，這「一天全部完成」才是搶救的最重要的時間，若要經一個PCR、法傳系統、作業流程下來，那就慢了3、5天；快篩陽等同於確診，把採檢PCR的醫事夥伴拉回來守病床，否則光有空床率，如果沒有醫事人員，未來中、重症愈來愈多時，誰來守護？

    侯友宜說，他打了很多次電話給陳時中講這件事，相信陳時中也聽到了，這不是CDC說的偽陽性問題、人權的問題，否則為甚麼3類人可以、65歲以上長者可以，一般對象不可以？很多公衛專家說只要確診了經過醫生診斷，需要給藥就趕快給藥，把流程簡化，民眾不需要的是流程，需要的是立即可以收治治療，不是在他最痛苦的時候、需要幫忙的時候，卻卡在程序上。

    他強調，把快篩陽等同確診可以減少中重症的發生，前端如果不簡化流程一定衝擊到後面的醫療量能，「我苦口婆心打了無數次電話，也公開說了這麼多次」，不是偽陽性、人權問題，就是中央要不要做的問題。

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