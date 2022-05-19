南方雲系+滯留鋒夾擊 今起未來一週持續有雨

中央氣象局資深預報員李孟軒表示，今起未來一週受南方雲系北移加上滯留鋒面在台灣附近徘徊影響，天氣轉為不穩定。（資料照）

2022/05/19 11:53

〔記者陳心瑜／台北報導〕中央氣象局資深預報員李孟軒表示，今天（19日）起未來一週受南方雲系北移加上滯留鋒面在台灣附近徘徊影響，天氣轉為不穩定，今天各地高溫仍有25度以上，今晨本島最低溫也有19.6度（苗栗縣），但週六南方雲系風向轉為東北風，氣溫稍降，下週日之後受到梅雨鋒面影響，北部感受偏涼，降雨將持續到下週三。

氣象局也針對宜蘭山區、蘭嶼及綠島發布大雨特報，提醒南方雲系影響，易有短延時強降雨，今天有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風。

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李孟軒說，衛星雲圖可見，台灣東側至南側為雲系深厚位置，強對流偏向海上，目前東半側、北部雲量偏多，西半部雲層大致上屬於中高層為主，目前對流旺盛區域主要偏向東半側至南邊海上，而東南部、蘭嶼、綠島，昨晚開始受南方雲系北移影響，陸續有短暫陣雨，過去24小時累積雨量已達大雨程度。

李孟軒說，氣象局也針對宜蘭發布大雨特報，今天預估降雨偏向東半部、恆春半島一帶，雨勢明顯，山區和南部地區有局部短暫陣雨，今天白天多雲偶有飄雨，東半部和恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲或有零星降雨，山區易有陣雨。

週五南方雲系北移加上鋒面逐漸在台灣附近形成影響，降雨區域增多，除了南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北也有局部短暫陣雨；夜晚清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返需留意路況及航班資訊。

週六至下週三受到滯留鋒面影響，天氣不穩定，週六低壓帶向東移動，轉為偏北風，水氣略減，降雨剩下迎風面局部短暫陣雨；下週日之後華南再有鋒面建立，水氣持續往台灣方向輸送、天氣不穩定，各地須留意局部短暫陣雨或雷雨，當中會有雨停的空檔，中部以北及東北部氣溫稍下降；下週一開始鋒面逐漸北抬，降雨以北部及東半部為主，其他地區較為局部；下週二、下週三鋒前南方上來的水氣增加，東半部及南部容易下雨，其他地區午後降雨機率也會提高。

李孟軒表示，週五的這道鋒面和上一波、今年首波鋒面比起來較為鬆散，水氣不像上一波多，但還是要留意旺盛對流發展，若搭配午後熱力對流，仍要注意局部地區雷及強陣風，需攜帶雨具備用。

下週日之後受鋒面影響，氣溫方面北部感受稍微偏涼，低溫約20度以上，中南部、東部地區有下雨時感受舒適，沒有下雨時比較悶熱，另外今天起至週六中南部夜晚清晨有局部霧和低雲影響能見度，週五、週六馬祖會有局部霧或者低雲，交通往返需留意。

氣象局表示，下週四至下週六鋒面位於台灣附近，水氣偏多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象局資深預報員李孟軒說，今天（19日）起未來一週受南方雲系北移加上滯留鋒面在台灣附近徘徊影響，天氣轉為不穩定。（取自中央氣象局天氣預報直播）

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