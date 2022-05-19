助推淨零碳排 中山大學5/21辦「循環綠活節」邀民眾闖關體驗

「循環綠活節」的維修咖啡館，將提供小家電維修服務。（中山大學提供）

2022/05/19 11:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕為助推淨零碳排，國立中山大學USR「城市是一座共事館」團隊協同旗津家扶中心、旗津國中滔滔社、南方修理聯盟、地球公民基金會、親子共學、高雄第一社區大學、旗津社會開創基地駐點藝術家、市府環保局與在地企業等組織，將於本週六（21日）中午12至17點，在高雄旗津「技工舍｜旗津社會開創基地」舉辦「2022循環綠活節」。

活動將以「淨零碳排行動－投資我們的地球」為題，設置維修循環、永續食農、海廢再生、生物多樣性、親子共學、在地文化等6大主題區，將有多達30個互動攤位與展覽、文化市集與手作體驗等多元活動，供民眾免費入場體驗。

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計畫團隊指出，當天民眾可來體驗廢漁繩再生手做網袋與清潔刷、廢衣改造、玩具圖書館共享玩具、自然遊具體驗、環境繪本共讀、可食地景自製花草茶、認識基地養蜂等活動；深獲民眾歡迎的「維修咖啡館」，也將再度由「南方修理聯盟」的「小家電診所」志工為民眾提供維修服務，讓民眾了解維修活動可以帶來減碳、減廢、凝聚社區人情的多重效益。

計畫共同主持人、中山大學社會系副教授邱花妹表示，綠活節是要讓永續循環的生活方法可以被看見、被學習與複製，讓民眾知道，原來日常的減碳減廢也可以這麼迷人和實踐，並期待永續轉型的擴散效應。

中山大學表示，活動盡可能採用循環回收材料，透過特別設計的「淨零闖關」活動，民眾可從維修一台電風扇、不使用塑膠杯、玩共享玩具、以海廢清潔刷取代購買新刷子等活動，由主辦團隊協助換算出達成的減碳效應，最後還可以將手作的「種子再生紙」闖關卡帶回家作紀念或轉種為陽台小盆栽。

民眾可體驗廢漁繩再生手作網袋。（中山大學提供）

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