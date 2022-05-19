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    白沙屯媽祖徒步進香朝天宮 北港警實施交通管制

    白沙屯媽祖徒步至朝天宮進香，北港警將實施交通管制。（記者詹士弘翻攝）

    白沙屯媽祖徒步至朝天宮進香，北港警將實施交通管制。（記者詹士弘翻攝）

    2022/05/19 11:06

    〔記者詹士弘／雲林報導〕苗栗縣通霄拱天宮白沙屯媽祖年度大事─徒步至北港朝天宮進香，將於22日抵達北港鎮，北港警分局參考往年進香人潮及交通狀況，實地會勘預擬行進路線，依照來程及回鑾分爲2個時段，規畫相關交通疏導管制措施，請民衆配合疏導。

    白沙屯拱天宮天上聖母徒步北港朝天宮進香活動期間，公告2階段管制時間分別爲22日清晨5點至傍晚6點、22日晚上10點至23日清晨6點，將視狀況提早或延後解除管制。

    管制路段彈性管制區，包括北辰派出所周邊北至雲158鄉道、東至公園路、南至文仁路、西至雲162鄉道與雲167鄉道路。朝天宮周邊北至大同路、東至防汛道路、南至東引道、西至文仁路。

    鑾駕駐轎北辰派出所前管制區，包括台19線溝皂牌樓至北辰派出所前，南下外側車道畫定爲行人徒步區。臺19線華勝路、新北路口以南至華勝路、文仁路口封閉雙向車道。新德路公園、新德路口禁止往華勝路方向、新南路公園、新南路口禁止往華勝路方向。

    分局長蔡培元表示，白沙屯媽祖北港進香期間，道路沿線均設置路標指示牌，請駕駛人注意標示並配合繞道行駛疏導措施，如發現道路交通堵塞情形，可隨時以電話撥打110或（05）7832015向北港警分局勤務指揮中心反映。此外，也可以多加利用相關app，隨時掌握遶境路線。

    白沙屯媽祖徒步至朝天宮進香，北港警將實施交通管制。（記者詹士弘翻攝）

    白沙屯媽祖徒步至朝天宮進香，北港警將實施交通管制。（記者詹士弘翻攝）

    配合白沙屯媽祖徒步進香朝天宮，警方公布交通疏導圖。 （記者詹士弘翻攝）

    配合白沙屯媽祖徒步進香朝天宮，警方公布交通疏導圖。 （記者詹士弘翻攝）

    配合白沙屯媽祖徒步進香朝天宮，警方公布交通疏導圖。 （記者詹士弘翻攝）

    配合白沙屯媽祖徒步進香朝天宮，警方公布交通疏導圖。 （記者詹士弘翻攝）

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