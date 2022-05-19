捐血送牛排券、中捷1日票 聯邦銀行5/24中捷北屯總站辦捐血

疫情嚴重鬧血荒，中捷公司與聯邦銀行合作，將於24日辦捐血活動（中捷公司提供）

2022/05/19 10:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情嚴峻影響民眾捐血意願，血庫存量偏低，台中捷運公司5月24日將與聯邦銀行、台中捐血中心合作，於捷運北屯總站舉辦「熱血聯捷，珍愛生命」捐血活動，號召市民及員工挽袖救人，並將致贈牛排兌換券及捷運一日票感謝熱心捐血者，贈品數量有限，送完為止。

中捷公司去年首度舉辦捐血活動，獲得102人次響應，共募集146袋血液。今年疫情更為嚴重，血庫存量持續告急，中捷公司為回饋社會貢獻己力，再度舉辦捐血活動，號召社會大眾、公司員工捐血救人。

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中捷公司表示，「熱血聯捷，珍愛生命」捐血活動將於5月24日早上9時30分至下午4時，在捷運北屯總站2號出入口旁舉行，捐血250cc致贈牛排兌換券1張、500CC贈牛排兌換券1張及捷運一日票2張。牛排兌換券限量150張、捷運一日票限量140張，送完為止。

中捷公司提醒欲捐血的民眾請攜帶身份證，前一天需有充分睡眠，捐血前勿空腹、飲酒。為配合防疫，捐血時請全程佩戴口罩，等候時請維持社交距離。中捷公司也將落實消毒工作，現場並有酒精供民眾使用。

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