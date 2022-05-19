為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    捐血送牛排券、中捷1日票 聯邦銀行5/24中捷北屯總站辦捐血

    疫情嚴重鬧血荒，中捷公司與聯邦銀行合作，將於24日辦捐血活動（中捷公司提供）

    疫情嚴重鬧血荒，中捷公司與聯邦銀行合作，將於24日辦捐血活動（中捷公司提供）

    2022/05/19 10:45

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕疫情嚴峻影響民眾捐血意願，血庫存量偏低，台中捷運公司5月24日將與聯邦銀行、台中捐血中心合作，於捷運北屯總站舉辦「熱血聯捷，珍愛生命」捐血活動，號召市民及員工挽袖救人，並將致贈牛排兌換券及捷運一日票感謝熱心捐血者，贈品數量有限，送完為止。

    中捷公司去年首度舉辦捐血活動，獲得102人次響應，共募集146袋血液。今年疫情更為嚴重，血庫存量持續告急，中捷公司為回饋社會貢獻己力，再度舉辦捐血活動，號召社會大眾、公司員工捐血救人。

    中捷公司表示，「熱血聯捷，珍愛生命」捐血活動將於5月24日早上9時30分至下午4時，在捷運北屯總站2號出入口旁舉行，捐血250cc致贈牛排兌換券1張、500CC贈牛排兌換券1張及捷運一日票2張。牛排兌換券限量150張、捷運一日票限量140張，送完為止。

    中捷公司提醒欲捐血的民眾請攜帶身份證，前一天需有充分睡眠，捐血前勿空腹、飲酒。為配合防疫，捐血時請全程佩戴口罩，等候時請維持社交距離。中捷公司也將落實消毒工作，現場並有酒精供民眾使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南市定民俗「瘟王祭」廟宇 結合千歲爺誕辰首辦捐血
    2022/05/15 21:03

    台南市定民俗「瘟王祭」廟宇 結合千歲爺誕辰首辦捐血
    台南因疫情血荒 後壁辦捐血下載社交距離APP加送小禮物
    2022/05/13 11:22

    台南因疫情血荒 後壁辦捐血下載社交距離APP加送小禮物

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    防疫不忘挽袖 柳營奇美醫院醫護號召捐血
    2022/05/11 14:39

    防疫不忘挽袖 柳營奇美醫院醫護號召捐血
    捐血送白米！疫情嚴峻血荒現 屏縣業者辦2場捐血活動
    2022/05/11 12:46

    捐血送白米！疫情嚴峻血荒現 屏縣業者辦2場捐血活動

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播