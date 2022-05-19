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    台鐵工會要求台鐵公司安全委員會有基層參與 王國材：非常贊成

    交通部長王國材今日結束自主防疫後赴立法院交通委員會備詢，王國材說，居隔結束感覺上比較自由。（記者鄭瑋奇攝）

    交通部長王國材今日結束自主防疫後赴立法院交通委員會備詢，王國材說，居隔結束感覺上比較自由。（記者鄭瑋奇攝）

    2022/05/19 09:36

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部、勞動部、台鐵局昨日共同與台灣鐵路工會進行超過9小時的馬拉松協商，交通部長王國材今日解除自主防疫，在前往立法院交通委員會備詢前接受媒體訪問時表示，昨日協商會議算是有進展但還沒達到共識，台鐵工會提出的安全委員會希望有基層參與，這部分他是非常認同；後續會持續與工會協商，希望能避免端午節再有狀況（台鐵同仁共同休假）發生。

    王國材表示，交通部政次胡湘麟昨日開會後有致電與他進行討論，台鐵工會提出4個面向議題都有充分討論。有關安全的部分，現在台鐵公司化組織章程裡面，有在董事會設安全委員會，台鐵工會希望有基層參與，這部分他非常認同，因為基層員工是第一線面對安全人員，由他們參與非常贊成。

    對於公司化母法條例通過後，還有16個子法還要討論，王國材說，許多涉及到勞資勞動條件改變，會由台鐵局與工會勞資雙方討論，再送到交通部確定。資產配置方面，一樣由勞資談完對那些資產要留，過去是希望有些資產不要放在台鐵，政府幫忙支付折舊攤提、維修費用，但台鐵工會希望保留，就尊重後續討論結果。

    關於員工權益，王國材說，台鐵工會提到關鍵技術人員，薪資比外面民間低很多，尤其像是電力人員；另外，對於台鐵面臨到很多基層不願意當主管，因為加給少、責任大，這部分都留給台鐵與工會持續做些討論。

    王國材說，初步大家是往願意談的方向去走，期待他們繼續把細節擬出來，可以的話交通部會來支持。

    對於台鐵司機員超過9成參與連署端午節不加班，且台鐵工會今日仍表示不排除依法休假，交通部是否有相關因應作為，王國材表示，居隔這段時間他不斷透過電話與同仁、台鐵工會溝通，雖然應變計畫經討論後有更精緻化，但仍是希望備而不用，避免端午節再有與勞動節相同狀況發生。

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