05/19 各報重點新聞一覽

本土武漢肺炎昨一口氣衝破8.5萬例，北北桃近5萬例，台中、台南、高雄破1.7萬例，六都案例佔了近8成。（圖：疫情指揮中心提供）

2022/05/19 07:35

自由時報

確診增8萬5 羅一鈞：未來一週疫情達高峰

本土武漢肺炎昨一口氣衝破八．五萬例，北北桃近五萬例，台中、台南、高雄破一．七萬例，六都案例佔了近八成。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞預估，目前六都疫情都升高，未來一週疫情可能達到高峰。

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黑心拼裝易釀禍！中國劣質電動自行車 流竄台灣

現今街頭常見的「微型電動二輪車」（電動自行車），因為免掛牌、免考照且便格相對便宜，很受國內一些長者及在台工作的移工青睞。警方發現，這類買車族群多半在意價格是否低廉，以致中國拼裝產品，以進口零件等名義化整為零來台，並在台完成組裝後低價搶客，但中國黑心車有自燃、爆炸風險，且不少拼裝車改裝後可以破百車速在路上亂竄，成為交通隱憂。

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桃市長提名．藍營炸鍋》 國民黨突推張善政 呂玉玲嗆選到底

國民黨桃園市長選戰爆出黑馬，黨中央在昨下午中常會突然提出徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政參選桃園市長，由於張曾為前總統馬英九任內閣揆，也是前高雄市長韓國瑜參選總統的副手，被外界解讀為「朱馬韓」聯手。表態參選的立委呂玉玲則痛批黨中央突襲，決策粗糙、亂無章法，不排除參選到底。

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聯合報

確診昨衝8.5萬例…長者超額死亡 疫情往南

國內本土個案昨天暴衝至八萬五三一○例，創下新高紀錄，另增一八三例中重症個案、四十一人死亡；指揮官陳時中表示，本土病例比前天增加近三成，但八萬五千例尚未到達頂端，將再持續發展一陣子。指揮中心統計，新冠疫情爆發以來，國內累計確診人數已近百萬，達九十八萬一一四一例，一萬二三四五例境外移入個案、九十六萬八七四二例本土病例。

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大黑馬 藍徵召張善政參選桃園市長

國民黨桃園市長人選爆出大黑馬。中常會昨天通過徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，並提名花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴競選連任。曾任桃園縣長的黨主席朱立倫強調，「我比誰都希望桃園贏」。張善政表示，他曾在桃園工作十二年，桃園是國家的大門，更是台灣發展的心臟，「桃園好，台灣就好；桃園微笑，台灣就微笑」。

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中國時報

確診破8.5萬 北市高中以下暫停到校一周

新冠肺炎確診數一天之內成長3成。疫情指揮中心表示，昨天新增8萬5310例本土病例，再創單日新高，並增41死。防疫指揮官陳時中預告，8.5萬例還不到疫情頂點。為避免染疫人數擴大，台北市長柯文哲昨日拍板，北市國中小及高中自23日起實施遠距教學1周；高雄市府也宣布，23日起高中以下各級學校採線上教學3天。新北市、台中市、台南市、桃園市則視疫情滾動修正，或授權各校因校制宜。

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藍徵召張善政選桃園 黨內譁然

國民黨桃園市長提名峰迴路轉，在立委魯明哲表態考慮參選、黨內傳勸進前高雄市長韓國瑜後，昨黨中央「突襲」徵召韓競選總統時副手、行政院前院長張善政參選，讓有意參選者反彈。黨主席朱立倫表示，提名唯一標準就是誰可讓桃園更好？張則說，快篩劑之亂讓他看不下去，才決定出來再為台灣做點事。

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改裝過的電動自行車極速可達每小時120公里，非常危險。（記者徐聖倫翻攝）

國民黨桃園市長選戰爆出黑馬，黨中央在昨下午中常會突然提出徵召前行政院長、國民黨智庫副董事長張善政參選桃園市長。（資料照）

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