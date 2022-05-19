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    今東部降雨明顯、北部多雲 明起6天雨彈襲台

    氣象局表示，今天東半部及恆春半島的降雨明顯，中部以北平地則是雲量增加。（資料照）

    氣象局表示，今天東半部及恆春半島的降雨明顯，中部以北平地則是雲量增加。（資料照）

    2022/05/19 07:17

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（19日）南方雲系北移影響，蘭嶼及綠島有局部大雨發生的機率，至於本島的天氣，降雨集中在東半部及恆春半島。

    氣象局表示，今天南方雲系北移，東半部及恆春半島的降雨明顯，整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，南部地區及其他山區也有短暫陣雨或雷雨，中部以北平地則是雲量增加。溫度方面，今天清晨各地低溫約21到23度，白天雲量增多，高溫略降，西半部約28、29度，東半部則在25、26度。

    氣象局預估，週五（20日）南方雲系北移加上鋒面逐漸在台灣附近形成，降雨區域增多，除了南部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北也有局部短暫陣雨；夜晚清晨西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

    週六至下週三（21日至25日）滯留鋒面影響，天氣不穩定，各地容易會有短暫陣雨或雷雨。

    空氣品質方面，19日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    25 - 30 27 - 33 28 - 33 26 - 30

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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