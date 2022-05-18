東港黑鮪魚進入盛產期 疫情讓宅配業績增2成

東港區漁會也鼓勵民眾疫情間使用宅配，隨時打開冰箱都能「一秒到東港」。（東港區漁會提供）

2022/05/18 22:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東正值東港黑鮪魚季，自4月初第一鮪報到後，至16日止已捕獲889尾，較去年同期多了1成，不過，受到疫情影響出門消費，現場消費人口少約3成左右，而冷鏈宅配卻得利提昇2成，東港區漁會也鼓勵民眾疫情間使用宅配，隨時打開冰箱都能「1秒到東港」。

黑鮪大出盛產約自母親節起5月中旬至6月中旬期間，東港區漁會統計，目前單日拍賣已經達150尾，16日上午更出現今年最重336公斤的大黑鮪，以每公斤500元成交，統計至今黑鮪累計超過889尾，產地平均價每公斤632元，還有機會突破史上最重黑鮪的473公斤（2003年）。

請繼續往下閱讀...

不過，今年黑鮪魚季受到不斷增加的疫情確診數影響，外出到東港魚市場的民眾數量減少約3成左右，東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，今年雖然沒有三級警戒，但民眾自制減少外出外食，魚市場及餐廳略顯冷清，黑鮪魚行情沒因此崩盤，全仰賴宅配商機。

鄭鈺宸表示，冷鏈搭配宅配物流，銷售範圍可擴及全台，今年業者已經增加2成商機，對於冷凍宅配的黑鮪魚吃法，建議室溫解凍至外層稍稍變軟就要食用，最能保持新鮮的漁港直送美味。民眾可至東港區漁會網站查詢「黑鮪魚專賣區」聯繫各業者。

東港黑鮪魚進入盛產期。（東港區漁會提供）

東港黑鮪魚進入盛產期。（東港區漁會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法