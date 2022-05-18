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    東部霸主「叮哥」到台南 「全糖市」飲料版圖新風雲

    台東知名飲料店叮哥來台南開店，掀起網友熱議。（擷自「台南式」粉專）

    台東知名飲料店叮哥來台南開店，掀起網友熱議。（擷自「台南式」粉專）

    2022/05/18 22:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南號稱「全糖市」，是許多叫得出名的連鎖手搖飲料發源地，可說是「飲料之都」，現在又有東部飲料店霸主叮哥「翻山越嶺」來台南，掀起網友熱門話題。

    台南知名飲料品牌包括清心福全、翰林茶館、50嵐、迷客夏、波哥、自在軒、布萊恩、丸作食茶、茶魔、紅太陽、嚮茶等等，各擁有紛絲顧客群，有30餘年歷史的波哥複合餐飲店更是許多人年輕學子回憶。

    起家於台東的叮哥標榜採用初鹿牧場鮮奶、金峰洛神花、鹿野的紅烏龍等，亦擁有強大粉絲愛好群，台南首家店今日試營運即大排長龍，明日起正式開幕。

    「台南式」臉書粉專貼文幽默說「不知道有沒有先跟波哥拜個碼頭」；此文一貼，引發網友熱議，留言「去台東真的都看到」、「沒在花東喝過叮哥⋯等於沒去過花東」、「東部到西部，直接挑戰全糖城，勇氣可嘉」、「北部一堆超強的店，都不敢在台南開，你很勇唷」、「台南也喝得到了」。

    也有網友說「聽說很勇喔、敢挑戰全糖地界」、「那波哥也過去拜碼頭」、「二創店發展到發源地來了」、「紅烏龍這麼便宜，不愧是台東來的」、「我們繼續看下去」。

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