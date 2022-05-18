金門+102 新增1例重症 縣府將派專車載居隔考生應試

金門縣政府因應國中會考將屆，縣府將派專車載居隔考生應試。（金門縣政府提供）

2022/05/18 22:28

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增確診102例，新增1名重症；另外，因應居家隔離的國中會考考生，若遇親友無法載送，將由縣府教育處彙整各國中人數後，調派專車接送居家隔離考生到備用考場應試。

縣府秘書長陳祥麟說，地區確診至今累計916例，目前收治中有67例，無症狀或輕症61例、中症2例、重症4例，確診者居家照護的有597例，目前居家隔離有298人。

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陳祥麟說，新增102例中，男性53例、女性49例，校園學生與教職員部分，幼兒園2校3人、國小6校8人，國中1校1人、高中職2校5人、大學1校2人。個案分屬8個家庭群聚案共有21例、5處工作職場群聚案共有15例，其中金門酒廠實業股份有限公司新增6例確診。此外，衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前使用17床，還有空床23床。

陳祥麟說，新增1例重症個案，是1名85歲長者，有糖尿病、中風與慢性腎臟病史，目前收治於金門醫院。

陳祥麟說，針對國中教育會考即將於5月21日至22日舉行，若有被列居家隔離的考生，親友無法協助載送至考場時，將由縣府教育處彙整5所國中統計人數，調派專車接送居家隔離考生應試。金門高中已備有7間備用試場，將視情況適時調整備用試場數量。

金門縣衛生局長李錫鑫說，政府針對「居家隔離」、「自主健康管理」或「居家檢疫」、「居家照護」之確診者，若快篩陽性，可經由視訊診療，由醫師協助判定是否為確診病例，該項政策於5月12日正式上路。對此，金門醫院也提供視訊診療服務，有需求的鄉親，可下載「健康益友APP」，註冊基本資料成為會員後，類似鄉親透過APP購買機票一樣申辦。另外，一般民眾求醫，也可透過健保署的視訊診療計畫，取得醫療服務。

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金門縣政府秘書長陳祥麟說明地區新增102名確診個案。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局長李錫鑫說明2種「視訊」管道。（記者吳正庭攝）

金門縣政府以圖卡說明新增確診個案狀況。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明新增確診個案年齡分布狀況。（金門縣政府提供）

金門縣政府以圖卡說明4名重症處理的情形。（金門縣政府提供）

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