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    首頁　>　生活

    自主防疫原則不到校 教育部︰教師研究需求可例外 住宿生禁外出

    教育部主任秘書廖興國解釋，考量校園群聚風險，自主防疫身分的教職員工生等，仍維持不到校上課等原則，僅研究、招生等需求，無症狀可到校；住宿生則不維持不可外出，由學校提供生活必須物資，以維護校園防疫環境。（資料照）

    教育部主任秘書廖興國解釋，考量校園群聚風險，自主防疫身分的教職員工生等，仍維持不到校上課等原則，僅研究、招生等需求，無症狀可到校；住宿生則不維持不可外出，由學校提供生活必須物資，以維護校園防疫環境。（資料照）

    2022/05/18 19:19

    〔記者吳柏軒／台北報導〕因疫情變化，中央流行疫情指揮中心從17日起推「0+7」新制；但教育部考量校園群聚風險，仍維持不到校上課等原則，今（18日）再補充，僅研究、招生等需求，無症狀可到校；另有學校擔心自主防疫的住宿生不能快篩陰性後外出採買，恐引發抱怨，教育部重申，是為了維護校園防疫環境，學生生活必需品由學校提供。

    指揮中心推0+7新制，讓打完3劑疫苗的密切接觸者快篩陰免居家隔離，改7天自主防疫，並放寬一般人在7天期間可快篩陰性後，出門採買必需品，但教育部16日另宣布校園防疫原則，考量校園為高度密集場所，有自主防疫身分的教職員工生，仍以不到校為原則。

    教育部主任秘書廖興國表示，雖有上述原則，但針對大專校院，因有特殊情況，而增加規定，如大專教師有研究需求，或教職員須協助辦理招生或重大業務，在個人無症狀的前提下，可到校處理，不受前述不到校原則限制。

    至於高中以下，廖興國補充，若學校有行政工作，教職員工無法遠距辦公，仍可讓其快篩陰性後，返回學校工作，但不建議教師為了遠距教學而返校。

    另，有大學端指出，其他自主防疫的一般人士，只要快篩陰性就可出門採買，但校園內有住宿生被匡列自主防疫，就被教育部要求必須關在宿舍內不能外出，恐引發抱怨潮。

    對此，廖興國解釋，雖一般人快篩陰性可外出採買、打工或搭乘大眾運輸工具等，那是為了生活必需，指揮中心仍禁止其人潮擁擠處或聚餐等；對於住宿生，如果因自主防疫而續留校內宿舍，仍要待在宿舍不能外出，並由學校提供生活必須物資，以維護校園防疫環境。

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