鳳試所開發綠光燈照防治 荔枝細蛾蟲害從36％降至2％

農委會鳳山熱帶園藝試驗分所開發夜間綠光燈照防治荔枝細蛾，降低蟲害從36%降至2%。（記者陳文嬋攝）

2022/05/18 19:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕荔枝產業近年來飽受荔枝細蛾蟲害，農委會鳳山熱帶園藝試驗分所歷時4年以8種不同顏色LED燈進行試驗，開發夜間綠光燈照防治荔枝細蛾，降低蟲害從36%降至2%，還能減少2成用藥，增加農民2成收入，未來將擴大到區域防治。

高雄玉荷包荔枝年產值達12億元，荔枝細蛾是主要害蟲，防治不慎將嚴重落果，影響產量與品質，鳳試所研究員方信秀把荔枝細蛾抓到實驗室觀察，發現避光生理特性，採取夜間燈照，抑制活動力。

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鳳試所以8種不同顏色LED燈進行試驗，發現綠光防治效果最好，且荔枝果皮可順利轉色，不易吸引琉璃蟻等昆蟲，白燈雖可減少荔枝細蛾活動力，卻會造成荔枝表皮轉色不佳，且因白燈含有大量藍光波長，容易吸引大量昆蟲或琉璃蟻到田區，增加不必要困擾。

鳳試所於高雄大樹、杉林區及屏東縣里港鄉農場試辦，今成果發表荔枝細蛾蟲害由36%降到2%，大樹芳境農場主許倫肇肯定綠光燈照防治成效佳，減少用藥、人力成本，有助於外銷市場，搭配網室減少5成用藥，生產成本節省4倍，明年將提早到開花期使用。

台大教授陳開憲杉林試場採取自然農法，已一整年不噴藥，僅於果實生長期夜間使用綠光燈照，今年氣候異常荔枝減產，他仍保有8成果實，凸顯夜間綠光燈照有助於減少荔枝果實為害落果，他建議政府申請專利、註冊商標，授權農民使用，爭取納入農業資材補助。

分所長李文立表示，綠光燈照讓荔枝細蛾不敢動，是安全又有效防治方法，減少用藥、友善環境，消費者食用更安心，今年底前將授權量產燈具推廣農民使用，未來將擴大到區域防治。

方信秀表示，綠光燈照減少2成用藥，降低生產成本，也因減少落果和蟲害損失，農民能增加2成收入，建議3月中開花著果期開始防護效果更好，最低建置成本每分地1.6萬元、每月電費420元，預估1至2年可回本。

農委會鳳山熱帶園藝試驗分所開發夜間綠光燈照防治荔枝細蛾，降低蟲害從36%降至2%。（記者陳文嬋攝）

鳳試所開發夜間綠光燈照防治荔枝細蛾有成，台大教授陳開憲建議申請專利、註冊商標，授權農民使用，並爭取納入農業資材補助。（記者陳文嬋攝）

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