中市府確診首長解隔離現身議會 運動局長︰保持運動強化免疫力

中市府確診首長今首現身議會，運動局長李昱叡輕症籲民眾多運動。（記者蘇孟娟攝）

2022/05/18 19:01

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府與市議會4月底府會餐敘造成多名市府首長確診，因逢議會大會期，確診官員居家隔離甚至無法出席議會質詢，今確診首長解隔離之後首度出席議會大會，確診官員各有防疫心得，教育局長楊振昇特別呼籲民眾務必注意防疫；運動局長李昱叡症狀輕微，平日維持至少走萬步習慣，連居隔期間也不間斷運動，他分享過來人經驗，保持運動習慣有助強化免疫力，即使確診也有助體力維持。

楊振昇說，確診後喉嚨痛有痰，甚至一度失聲，現在復原良好，因疫情嚴竣，他呼籲民眾注意防疫確保健康平安。

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李昱叡確診後雖出現喉痛有痰及流鼻水情況，但有中西醫診療，他也依醫囑吃藥，約在第5天就幾乎沒有症狀，而且確診居隔期間還是處理公務。

李昱叡分享，若確診不必驚慌，配合醫囑及充分休息均能讓不適緩解；另因他是運動員出身，平時就有運動習慣，至少步行萬步，連在居隔期間也每天至少仰臥起坐或伏地挺身，活動筋骨，更以過來人經驗分享，多運動能提昇體適能及免疫力、活化機能，即使確診也能保有好體力復原，鼓勵大家在疫情期間也不要忘了運動保健身心。

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