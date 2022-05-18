為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市府確診首長解隔離現身議會 運動局長︰保持運動強化免疫力

    中市府確診首長今首現身議會，運動局長李昱叡輕症籲民眾多運動。（記者蘇孟娟攝）

    中市府確診首長今首現身議會，運動局長李昱叡輕症籲民眾多運動。（記者蘇孟娟攝）

    2022/05/18 19:01

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府與市議會4月底府會餐敘造成多名市府首長確診，因逢議會大會期，確診官員居家隔離甚至無法出席議會質詢，今確診首長解隔離之後首度出席議會大會，確診官員各有防疫心得，教育局長楊振昇特別呼籲民眾務必注意防疫；運動局長李昱叡症狀輕微，平日維持至少走萬步習慣，連居隔期間也不間斷運動，他分享過來人經驗，保持運動習慣有助強化免疫力，即使確診也有助體力維持。

    楊振昇說，確診後喉嚨痛有痰，甚至一度失聲，現在復原良好，因疫情嚴竣，他呼籲民眾注意防疫確保健康平安。

    李昱叡確診後雖出現喉痛有痰及流鼻水情況，但有中西醫診療，他也依醫囑吃藥，約在第5天就幾乎沒有症狀，而且確診居隔期間還是處理公務。

    李昱叡分享，若確診不必驚慌，配合醫囑及充分休息均能讓不適緩解；另因他是運動員出身，平時就有運動習慣，至少步行萬步，連在居隔期間也每天至少仰臥起坐或伏地挺身，活動筋骨，更以過來人經驗分享，多運動能提昇體適能及免疫力、活化機能，即使確診也能保有好體力復原，鼓勵大家在疫情期間也不要忘了運動保健身心。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基隆社區篩檢站兼領藥恢復平穩 林右昌：維持3處不加開
    2022/05/18 18:58

    基隆社區篩檢站兼領藥恢復平穩 林右昌：維持3處不加開
    澎湖醫院快篩動線重新檢討 各界熱心捐贈防疫物資
    2022/05/18 18:40

    澎湖醫院快篩動線重新檢討 各界熱心捐贈防疫物資

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    台中8醫院PCR「親子得來速」上路 大人、小孩不用分開排隊
    2022/05/18 18:28

    台中8醫院PCR「親子得來速」上路 大人、小孩不用分開排隊
    高雄學童接種莫德納僅1成多 BNT兒童疫苗5/26開打
    2022/05/18 18:27

    高雄學童接種莫德納僅1成多 BNT兒童疫苗5/26開打

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播