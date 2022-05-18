基隆社區篩檢站兼領藥恢復平穩 林右昌：維持3處不加開

基隆市民廣場社區篩檢站的人潮已恢復平穩。（記者盧賢秀攝）

2022/05/18 18:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市民廣場社區篩檢站16日開放快篩陽民眾領藥，下雨天人龍塞爆引發抱怨，民眾建議重啟8處篩檢站，市長林右昌今表示，第一天有很多雙北市跑到基隆篩檢領藥，經觀察目前已經順暢平穩，市立醫院的醫護量能有限，因此仍維持3處篩檢站，也不在其他篩檢站開放領藥。

16日當天下雨，排隊的人龍繞了2圈，多位市議員和民眾建議，基隆增設快篩站，降低民眾排隊等候篩檢群聚感染，且安樂區為基隆人口最多區域，有必要重啟安樂篩檢站，避免跨區移動。

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市長林右昌表示，基隆市的社區篩檢站有3處，其中，暖暖社區篩檢站有55%到60%是新北市民來篩檢，信義區孝忠篩檢站有20%為外來民眾。

市民廣場篩檢站因為有提供用藥服務，週一突然爆量，很多雙北市民跑到基隆做PCR並領藥，不過，接著週二到週三人潮就恢復穩定，沒有大排長龍，市府評估目前服務量能，基本上足夠，市立醫院醫護量能也有限，沒有計畫在別的篩檢站提供領藥服務，也不再加開篩檢站。

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基隆市民廣場社區篩檢站提供快篩陽有症狀民眾領藥。（記者盧賢秀攝）

市民廣場社區篩檢站仍有不少家長帶小朋友來篩檢。（記者盧賢秀攝）

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