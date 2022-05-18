澎湖醫院快篩動線重新檢討 各界熱心捐贈防疫物資

連日天氣不佳，衛生福利部澎湖醫院快篩站大排長龍引發議員宋昀芝關心。（澎湖縣議員宋昀芝提供）

2022/05/18 18:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖單日破百例，累積千例在望，慈濟基金會、澎湖觀光產業、愛爾麗醫療集團、沈默是金開發企業股份有限公司踴躍獻愛心，捐贈快篩劑與防疫關懷包。至於令外界詬病的衛生福利部澎湖醫院快篩動線，院方也重新檢討改進。

花火節施放期間，旅遊團體飽受外界誤解「寧可病死、不要餓死」，在疫情急速升溫之際，觀光產業同島一命，共同協力防疫，贊助提供防疫關懷包，致贈確診民眾及各級學校，捐贈500支唾液式快篩劑給衛生局，提供民眾防疫檢測使用，今天由澎湖縣旅行商業同業公會理事長謝光富代表公協會捐贈。

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慈濟基金會繼捐贈警察局和消防局各300劑快篩試劑後，再捐贈澎湖縣政府1500劑快篩試劑。愛爾麗醫療集團、沈默是金開發企業股份有限公司曾捐贈澎湖醫療救護車，今天又分別捐贈快篩試劑200劑、500劑，加上澎湖觀光產業協會捐贈500劑唾液快篩，挹注防疫物資，提升防疫量能，也彌補官方物資不足之處。

至於近日氣候不佳，造成衛生福利部澎湖醫院快篩民眾不便，經議員宋昀芝建議，澎湖醫院已重新規劃篩檢動線，讓民眾採檢過程更舒適，澎湖醫院PCR檢測前請先到澎湖醫院官網或臉書粉絲專頁下載表單填寫表單或來電預約。民眾在家快篩陽性，請依預約時段至澎湖醫院急診右側停車場報到。

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澎湖各界捐獻愛心，包括快篩劑、防疫關懷包等，提供縣府統籌運用。（記者劉禹慶攝）

澎湖觀光產業代表捐贈防疫關懷包，表達同島一命防疫決心。（記者劉禹慶攝）

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