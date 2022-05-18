120公尺高視野超廣 嘉縣裝設AI智能煙霧探測系統

嘉義縣環保局在120公尺高的鹿草焚化爐上安裝AI智能煙霧探測系統。（記者林宜樟攝）

2022/05/18 18:17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣歷年空氣污染的公害陳情案件，屬露天燃燒約占32%，環保局在鹿草焚化廠120公尺高的煙囪頂裝設監視攝影系統，掌握轄內露天燃燒等空污行為，查看監控畫面，今年與雲林科技大學合作，將制高點監視器升級為「AI智能煙霧辨識主動式通報系統」，是全國裝設此系統最高的建物，透過AI智能辨識偵測煙霧發生時間和地點，即時警告、傳訊通知稽查員前往處理，降低燃燒產生的空氣污染物擴散。

嘉義縣長翁章梁今天到焚化爐視察，聽取雲科大智慧數據科學研究所助理教授王斯弘簡報今年最新裝設的AI智能煙霧探測制高點監控系統運作情形和效益，並登上120公尺高的鹿草焚化爐煙囪頂端，了解建置在全國最高點的AI智能煙霧探測系統運作情形；此系統可24小時、360°監測、自動辨識7到10公里範圍內不明的空污來源，大幅提升稽查績效，改善空氣品質及維護鄉親健康。

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嘉義縣環保局長張根穆表示，環保局還裝設300點空氣品質感測器，以科技輔助稽查，並運用空拍機、監視攝影及移動式空品感測器等設備，結合大數據物聯網與AI智慧學習，提升空氣污染監控量能，並鎖定重點熱區加強稽巡查，快速掌握污染事件，及時解決污染問題。

智能煙霧探測器以制高點優勢，結合AI人工智能，24小時、全年無休監控並自動辨識空污事件，由系統即時傳輸告警通報，大幅提升稽查效能，嘉義縣創新推動因地制宜的空品改善策略，執行績效獲環保署評鑑「特優」首獎肯定。

翁章梁指出，嘉義縣在120公尺高的焚化爐煙囪頂引進科技結合AI辨識的做法，可以讓環保局有效、迅速、即時監控及處理空污事件，為了讓鄉親有更清新的空氣、環境和生活品質。

鹿草焚化爐煙囪高120公尺，可360度監測鄰近空污事件。（記者林宜樟攝）

鹿草焚化爐煙囪高120公尺，可360度監測鄰近空污事件。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁（中）、環保局長張根穆（右）到鹿草焚化爐煙囪視察。（記者林宜樟攝）

鹿草焚化爐煙囪高120公尺。（記者林宜樟攝）

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