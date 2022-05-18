彰化縣醫院維持醫療量能 取消22時至7時隨到隨做PCR

為維持醫院急診量能，彰化縣政府宣布，即日起，全縣各大採檢醫院，不論公、私立醫院，停辦夜間採檢PCR業務，不受理成人一般快篩陽性輕症民眾PCR採檢，兒童及重症風險個案，照常運作。（記者張聰秋攝）

2022/05/18 18:09

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今（18日）武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案首度單日超過2000例，達到2035例，近5日核酸檢驗PCR陽性率58.83%逼近6成，18歲以下確診個案有增加的趨勢，已占20.3%，衛生局長葉彥伯表示，目前說高峰還言之過早，大家還是要把疫苗打好打滿，口罩戴好戴滿，落實防疫。

目前全縣打滿3劑疫苗18歲到74歲年齡層都超過7成，75歲以上6成4，12歲到17歲青少年僅0.3%，不及1%。確診個案數中，18歲至39歲佔4成左右，18歲以下2成，當中，12歲至17歲確診占5.9%。

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今天（18日）起，65歲以上快篩陽性，並經醫事人員確認，不管是不是居家隔離、自主防疫或居家檢疫對象，即為確診；葉彥伯說，長者快篩陽性確診時，若家裡已有人確診，直接聯絡負責的居家照護團隊，由該團隊確認並收案診療，如果家裡還沒有人確診，長者是首位確診者，趕緊戴好口罩直接前往附近「居家照護診所」表明快篩陽性，根據診所人員指示，安排就診。

為維持醫院急診服務中重症和緊急病況的醫療量能，縣府今宣布，全縣各大採檢醫院，即日起，晚上10點到隔天早上7點，暫停受理成人一般快篩陽性輕症民眾PCR採檢，原本隨到隨做的採檢，夜間不做了，以此預防北部醫院量能爆滿，確診護理人員帶病上班照顧確診患者的情況發生，同時減緩醫療護理人員工作壓力，讓醫院可以維持正常運轉。

葉彥伯表示，醫院夜間急診原本急診類別照常運作，兒童及重症風險個案，照常進行。

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彰化縣今新增確診2035例，首度單日超過2000例。（記者張聰秋攝）

彰化縣第3劑疫苗接種率12歲到17歲青少年不及1%。（縣府提供）

疫情仍在持續中，彰化縣政府提醒民眾，還是要把疫苗打好打滿，口罩戴好戴滿，落實防疫為宜。 （記者張聰秋攝）

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