端午連假避國道車潮 高公局建議改走4替代道路

高公局建議用路人，端午節連假儘量避開國道重點壅塞路段及時段，或多多利用4條長途、7條短途替代道路，避開車潮。（資料照）

2022/05/18 17:23

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部高速公路局預估，6月3日到5日端午節連續假期國道會有大量車潮，建議用路人儘量避開國道重點壅塞路段及時段，或多多利用4條長途、7條短途替代道路，避開車潮。

高公局指出，若國道主線壅塞時，長途用路人可改走4條替代道路，包含國道5號頭城─坪林北向建議改走台9線、國1與國3新竹─台南雙向、國3中港系統─彰化市區南向建議改走台61線、國6舊正─台中地區雙向建議改走台63線。

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地區短程旅次方面，高公局提醒，國道尖峰時段儘量避免行駛上國道，多利用省、縣道，包含湖口、竹北至新竹雙向、台中大雅至彰化員林雙向、新北土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、台中快官至南投草屯雙向、南投中興至台中北向，及高雄田寮至旗山東向等7路段，均有規劃替代道路，相關路線資訊民眾可上1968App或高公局網站網站查詢，並可透過1968App查詢國道主線及替代道路行車時間，選擇是否改駛替代道路。

另外，端午連假第1、2日（6月3日、4日）0時至12時，國5實施南向石碇及坪林入口匝道封閉，高公局建議民眾於國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，可改走台9線或106乙線。國5北向壅塞時，往台北用路人可改駛台9線，返程或於坪林交流道接回國5避開車潮。

國5頭城─坪林北向替代道路圖。（高速公路局提供）

國1、國3新竹─台南地區雙向替代道路圖。（高速公路局提供）

中港系統─彰化市區南向替代道路圖。（高速公路局提供）

國6舊正─台中地區雙向替代道路圖。（高速公路局提供）

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