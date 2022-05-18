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    中市議員要求市府與相關團體開會 決定高中以下是否停課

    中市議員王立任要求市府與相關教育團體開會，決定是否高中以下改採線上教學。（王立任提供）

    中市議員王立任要求市府與相關教育團體開會，決定是否高中以下改採線上教學。（王立任提供）

    2022/05/18 17:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕高中以下要不要改採線上教學？台中市議員王立任今天（18日）表示，會同台中市家長會長聯盟會、台中市教師會、台中市教師職業工會、台中市家長會長協會、全人家長會長協會、台中市教師會、台中市教師職業工會，共同呼籲台中市府應立即邀集家長團體、學校代表、教師團體代表與會，盡快召開會議共同商議，決定台中市高中以下學校，究竟是否統一停課。

    市長盧秀燕表示，市府滾動式檢討相關預防性停課措施，考量部分家長反映若學生停課將被迫須請假在家中陪伴小孩，教育局近期將儘速邀請家長團體、教師團體及校長團體等共同協商。

    王立任表示，現行防疫政策除了中央制定，各縣市也有不少地方性防疫策略，但台中市的學校一下停課、一下復課，匡列和隔離更是依各校而有所不同，例如有些學校要求匡列者的同校兄弟姊妹也必須快篩陰性才能到校，有些才剛復學，上課到一半又接到停課通知，制度不清，不只混淆學生上課進度，也搞得家長手足無措，常常接到通知就必須臨時請假接送小孩。

    王立任指出，盧秀燕先前於防疫記者會曾提及，會盡快召開會議決定是否停課，希望媽媽市長可以廣泛聽取相關團體意見，並研擬決定相關政策，才不會讓學生跟家長無所適從。

    他呼籲市府廣納意見，立即開會決議是否停課，別讓學校現行防疫制度一團亂，孩子們的學習不該被耽誤，即使要採納視訊上課，也應盡速處理，安定家長和學生的心。

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