宜大校園再挖出人骨、文物 初判距今400年

宜蘭大學發現墓葬痕跡。（宜蘭大學提供）

2022/05/18 17:21

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國立宜蘭大學神農校區「宜蘭農校遺址」是縣列冊考古遺址，校方日前在神農校區「電資學院擴建工程」建築基地，發現2處墓葬，並挖掘出土文化遺物及生態遺留，如人骨、動物牙齒、琉璃管珠，還有從外觀初判疑是陪葬魚形金屬編物（俗稱金鯉魚），初判是400年前留下來的文物。

宜大是全國唯一大學校園列冊遺址，當年沿襲學校舊名，稱作「宜蘭農校遺址」。宜大為提升電資學院教學品質、健全學習設備及空間，2018年計畫建設「電資學院擴建工程」，2019年底設計完成，依文資法規定，先進行考古遺址搶救發掘作業，今年5月至9月進行，上週起，工作人員陸續挖到人骨、動物牙齒和文化遺物等，將進一步整理、判定。

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宜大表示，2年前編列900萬校務基金進行搶救發掘，但適逢營建市場物價飆漲，財務負擔頗重，期盼中央文化主管部門能予以經費補助。

宜大1926年創建校時，就曾發現十三行文化舊社類型文物，年代距今約400年，極可能是口傳認知與歷史記載的「擺厘舊社」遺址；2000年及2006至2007年，校內施工發現大量考古文物，宜蘭農校遺址才得以呈現於世人眼前，其中以墓葬中出土的3件陪葬魚形金屬編物（俗稱金鯉魚）最為特殊，此外也有挖出7具人骨。

宜大陸續舉辦相關活動，如2016年在挖掘地點設立解說牌紀念、2018年發佈遺址影片、2019年舉辦遺址展覽、2020年設置「宜蘭農校遺址文化層」常設展示區，重現400年前噶瑪蘭族的生活樣貌，今年更計畫建置噶瑪蘭文化廊道，呈現噶瑪蘭族人的生活痕跡和文化。

宜大挖出琉璃管珠（金珠）。（宜蘭大學提供）

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