北台唯一！竹縣「橄欖奇遇記」 入選十大食農體驗經典路線

由新竹縣農會輔導青農聯誼會提案的「橄欖奇遇記」，以橄欖為主軸，透過採收、醃漬DIY，結合在地食材，以產地餐桌方式呈現，獲入選「全國十大食農體驗經典路線」。（記者廖雪茹攝）

2022/05/18 17:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕由新竹縣農會輔導青農聯誼會提案的「橄欖奇遇記」，以橄欖為主軸，透過採收、醃漬DIY，結合在地食材，以產地餐桌方式呈現，帶大眾感受濃郁的客家農村生活，獲入選「全國十大食農體驗經典路線」，預計10月配合橄欖產季推出10梯次；縣長楊文科今天（18日）搶先體驗，同時也參觀鄰近的「木炭的家」炭窯景觀，來寶山玩千萬別錯過！

新竹縣青農聯誼會會長許毓珊介紹，「橄欖奇遇記」食農體驗活動，除介紹橄欖產業的歷史、橄欖品種認識、欖欖園區導覽，也會帶大家親手栽種橄欖苗，並在結實纍纍的橄欖樹下用竹竿採收，體驗被稱作「綠寶石」的橄欖流星。

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近午時分，將由青農教大家料理橄欖菇菇湯、橄欖黑豆派、橄欖果醋生菜沙拉、橄欖酸菜滷肉飯、醃漬橄欖等，並將橄欖菜與稻米結合特製米漢堡，加入有機蔬菜，成為營養滿分的「橄欖風味餐」！

青農聯誼會副會長賴美君說，寶山鄉有全台唯一的橄欖產銷班，10月的「橄欖奇遇記」將食農融入自然教育，認識橄欖健康知識及生態，如何友善環境耕作及永續土地。

楊文科肯定青農的努力，此案同時也是北台灣唯一入選的縣市，打造寶山橄欖產業獨有特色；他同時也推薦周邊景點，距離橄欖先生門市不到5分鐘車程的「木炭的家」炭窯，是北台灣僅存的傳統木炭窯。

60歲的窯主李永興說，柴燒木材以相思木和龍眼木為主，炭窯需25天不間斷的燒木柴，溫度達到800至1000度，再歷時25天的冷卻後，才能開窯取出，也因此1年產量相當有限；每次開窯，都會有忠誠支持者到場參觀、採購、捕捉鏡頭。楊文科說，木炭燒製過程繁複辛苦，且燒烤店多改採煙較少的原子炭，傳統木炭幾已成為末代行業；李永興全職18年投入生產，堅持信念令人感佩。

由新竹縣農會輔導青農聯誼會提案的「橄欖奇遇記」，獲入選「全國十大食農體驗經典路線」，縣長楊文科今天搶先體驗。（記者廖雪茹攝）

由新竹縣農會輔導青農聯誼會提案的「橄欖奇遇記」，同時也是北台灣唯一入選的縣市，縣長楊文科肯定青農努力打造寶山橄欖產業獨有特色。（記者廖雪茹攝）

新竹縣寶山鄉「木炭的家」炭窯，是北台灣僅存的傳統木炭窯。（記者廖雪茹攝）

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