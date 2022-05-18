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    首頁　>　生活

    又被打臉！柯斥民眾爽約篩檢 議員抓包網站隔天才增取消功能

    台北市議員簡舒培接獲反映，指社區篩檢預約系統無法取消，她痛批台北市民才真的被氣死，預約系統設計不良，把責任怪到市民身上，果然是媽寶市長。（取自簡舒培臉書）

    台北市議員簡舒培接獲反映，指社區篩檢預約系統無法取消，她痛批台北市民才真的被氣死，預約系統設計不良，把責任怪到市民身上，果然是媽寶市長。（取自簡舒培臉書）

    2022/05/18 10:20

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市每日提供近1.2萬人次PCR篩檢量能，台北市長柯文哲日前抱怨民眾預約「放鴿子」比例太高，怒斥「看了氣死了，太過分」，呼籲民眾切勿爽約，或可先取消，但台北市議員簡舒培接獲反映，指社區篩檢預約系統無法取消，她痛批台北市民才真的被氣死，預約系統設計不良，把責任怪到市民身上，果然是媽寶市長。

    簡舒培表示，柯文哲16日因防疫急門診爽約率過高，怒嗆他快被氣死，並要求市民若不依約定時間前往篩檢，記得取消預約，否則要註記身分證字號，但民眾反映，5/13預約至木柵機廠做PCR篩檢，後來想取消預約，但系統根本沒有辦法取消。

    簡舒培指出，5/17里長才幫市政府發的提醒公告說，木柵機廠篩檢站網路預約系統「已新增取消功能」，但柯文哲5/16在還沒新增取消功能時就罵民眾，怪市民不取消，這是什麼市長啊？預約系統設計不良，把責任怪到市民身上，果然是媽寶市長。

    簡舒培痛批，台北市PCR篩檢站量能不足，快篩試劑準備不夠，都是柯文哲應該做好的工作。現在預約系統設計不良，市長應該好好檢討修正，兇「市民」能解決問題嗎？媽寶市長柯文哲，台北市民才真的快被氣死。

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