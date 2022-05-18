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    台中太平咬人狗坑步道出現荔枝椿象 雙管齊下防治

    台中市府派員施放平腹小蜂。（記者張軒哲翻攝）

    台中市府派員施放平腹小蜂。（記者張軒哲翻攝）

    2022/05/18 09:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市太平區咬人狗坑步道是熱門步道之一，但近期傳出荔枝椿象出沒，影響市民登山，台中市府觀旅局安排現場作業人員前往步道以吸力機清除，並搭配施放平腹小蜂，採生物及物理防治雙管齊下，達到環保及防治的效果，且提升遊客安全舒適的旅遊品質。

    觀旅局表示，天氣逐漸轉熱，太平區咬人狗坑步道周邊因有種植荔枝及龍眼等果樹，成為荔枝椿象的繁殖處，觀旅局的防治作業，除了透過物理防治則，運用吸力機並安排現場作業人員進行步道全線巡視，清除步道欄杆上的荔枝椿象外，也藉由施放平腹小蜂進行生物防治，達滅除效果，進一步提升民眾登山環境品質與戶外活動安全。

    觀旅局說明，近年荔枝椿象逐漸擴散至全台，包含龍眼、荔枝等果樹，台灣欒樹、無患子等喬木，都成為易棲息的樹種，雖然荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有危害，一旦不慎觸碰，便會造成皮膚灼熱、潰爛，若噴濺到眼睛更可能導致失明。提醒若民眾誤觸荔枝椿象或被臭液噴到，務必立即使用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。

    運用吸力機防治荔枝椿象。（記者張軒哲翻攝）

    運用吸力機防治荔枝椿象。（記者張軒哲翻攝）

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