嚴防境外茶！南投鹿谷春茶賽須簽「生死狀」 5人棄賽

南投縣鹿谷鄉農會工作人員就參與春茶比賽的茶樣進行初步檢視。（記者謝介裕攝）

2022/05/18 09:18

〔記者謝介裕／南投報導〕全台茶葉比賽規模最大的南投縣鹿谷鄉農會，隨著繳茶作業完成後，也開始展開品檢工作，其中，與其他縣市、鄉鎮茶賽最大的差別，在於參賽者必須簽署等同「生死狀」的切結書，以免牴觸個資法，一旦事證顯示參賽茶樣是違反規定的「境外茶」，將連同違規者本季生產的同一批茶，全部呈報農委會一併銷毀，且違規者姓名、住址、商號等具體資料，也不再部分隱匿，而是將清清楚楚地公諸於眾。

鹿谷是南投縣重要茶區之一，1976年第一次舉辦茶賽時，參賽件數僅300件左右，此次春茶比賽件數共有4976件，成長16倍之多，且只要能取得「入圍」資格的茶，每台斤價碼2000元起跳，若獲得最高榮殊「特等獎」的比賽茶，每台斤甚至可達30萬元的天價，哪怕目前疫情嚴峻，但聞名中外的鹿谷凍頂烏龍茶在市場上的行情，依舊不受影響，以致引發不肖人士覬覦，農會遂依據農委會杜絕「境外茶」進口混充國內茶之政策，成為縣內率先採用「DNA分子鑑定」科技鑑定比賽茶的農會。

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鹿谷鄉農會總幹事林義能指出，所謂「DNA分子鑑定」科技鑑定，即是透過精密儀器檢測分析不同國家產地茶葉中多種微量元素、含量、特徵等，再搭配農委會茶改場收錄各國茶葉建立的資料庫，據以建立判別國產台灣茶與非國產境外茶的鑑別技術。

農會受理茶農繳交茶樣作業，於15日截止後，今日公布報名件數4981件，但有5人未繳茶樣失格，所以真正參賽件數為4976件，據透露，此次比賽較去年首度實施「DNA分子鑑定」新制還嚴格，因去年被揪出的5件違規境外茶的參賽者身分，如名字是3個字只公布2字，以類似方式迴避個資法，今年則要求參賽者必須簽署違反規定願意無條件被公布姓名、住址等關鍵資料作法，萬一真的被查出混到中國、越南等地「境外茶」的違規事項，日後恐難在市場立足，茶農私下才會以「生死狀」形容之，或許也是有5人不繳茶樣棄賽的關鍵所在。

因此，農會在完成收茶作業後，目前已著手將參與比賽的4976件茶樣，陸續交由農委會茶改場透過「DNA分子鑑定」科學技術，進一步分析茶葉DNA，並強調，經鑑定非台灣國內生產的茶葉，絕對會予以悉數銷毀，並詳實公布違規者資料，展現農會防範「境外茶」魚目混珠的決心，讓民眾消費權益獲得更好的保障。

南投縣鹿谷鄉農會工作人員就參與春茶比賽的茶樣進行秤重、包裝。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉農會將參與春茶比賽的茶樣逐一編碼整齊排放，以昭公信。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉茶農排隊繳交參與春茶比賽茶樣情形。（記者謝介裕攝）

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