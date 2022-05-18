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    享受浪漫520 高市觀光局貼心設13處「夜間觀光」

    壽山LOVE觀景平台飽覽無敵夜景。（高市觀光局提供）

    壽山LOVE觀景平台飽覽無敵夜景。（高市觀光局提供）

    2022/05/18 08:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕甜蜜520將至，高市觀光局為特別在高雄旅遊網建置「夜間觀光」專區，彙整愛河灣、壽山情人觀景台、白色戀人貨櫃屋等13處唯美夜景，邀請全台情侶來高雄共度浪漫周末，把港都無限美景及澎湃美食放入專屬的520美好記憶！

    觀光局長周玲妏表示，高雄幅員遼闊，每個地方都有獨特景致，尤其黃昏後華燈初上，美麗的城市在夜晚中披上不同燈光色彩後，都有一方寧靜的美地，讓民眾能與另一半靜享520的甜蜜。

    觀光局特於高雄旅遊網建置「夜間觀光」專區，精選13處適合觀賞夜景的地點，像是有如光影匯演大劇場的「愛河灣」、依山傍海的「壽山情人觀景台」、遠眺大小崗山的「中寮山」、充滿摩登現代的「興達港情人碼頭」。

    以及愛河之心、白色戀人貨櫃屋、前鎮之星、蓮池潭、大港橋、高雄市立圖書館總館、高屏溪斜張橋、駁二藝術特區、旗津風車公園等，讓民眾能一覽高雄壯闊細緻的無敵夜景。

    觀光局進一步說明，近期在本市陸續增加多項夜間光環境建置，也將台灣燈會備受好評的作品移置旗津續展，營造夜間氛圍，包含金獅湖的夜間光環境、旗津豐收廣場前的「未來遊燈飾-光影振幅」、旗津貝殼館的「未來遊燈飾-光幻映像」與「引路使者」等，更在沙灘上打造「藍眼淚」般的夢幻場景。

    觀光局也溫馨提醒，防疫期間享用美食勿邊走邊吃，桌間離席要配戴口罩，勤洗手。

    愛河灣燈光美景，彷彿大型戶外劇場。（高市觀光局提供）

    愛河灣燈光美景，彷彿大型戶外劇場。（高市觀光局提供）

    旗津新開幕的海之星沙灘俱樂部。（觀光局提供）

    旗津新開幕的海之星沙灘俱樂部。（觀光局提供）

    興達港情人碼頭夜景繽紛華麗，猶如海上明珠。（觀光局提供）

    興達港情人碼頭夜景繽紛華麗，猶如海上明珠。（觀光局提供）

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