今西半部多雲有陽光 週五起天氣不穩各地有雨

中央氣象局指出，今天（18日）各地稍回溫，西半部地區多為多雲可見陽光的天氣。（資料照）

2022/05/18 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（18日）各地稍回溫，西半部地區多為多雲可見陽光的天氣，此外氣象局提醒，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通請特別注意。

氣象局表示，今天東北季風稍減弱，清晨中部以北及東北部低溫為18到20度，南部及花、東則是20、21度左右，白天起各地高溫會比昨天再回升2到3度，桃園以北及東半部約25、26度，其他地區則是27至29度。

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降雨方面，環境逐漸轉為偏東風，在迎風面的基隆北海岸、東半部及恆春半島整天不定時有局部陣雨，不過停雨空檔多，而恆春半島及東南部地區晚上之後受南方雲系影響，降雨會較明顯，西半部地區則大致為多雲可見陽光的天氣，午後在山區有局部短暫雷陣雨的機會。

氣象局預估，週四（19日）環境轉偏東風，降雨以迎風面為主，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

週五（20日）南方雲系北移，水氣增多，環境轉為不穩定，南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

空氣品質方面，18日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏、宜蘭空品區為「普通」等級，北部沿海零星區域達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 - 28 22 - 34 25 - 32 23 - 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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