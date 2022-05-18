05/18 各報重點新聞一覽

屏東縣長潘孟安昨天在議會施政總報告，50分鐘不看稿一氣呵成。（記者羅欣貞攝）

2022/05/18 06:26

自由時報

潘孟安施政報告 議員鬧場

屏東縣議會定期大會，屏東縣長潘孟安昨依往例不看稿，完成五十分鐘的施政總報告；然而在他結束報告後，議員蔣月惠就非施政報告內容議題舉牌抗議，還下跪、丟資料，議長周典論多次制止，最後有議員提臨時動議散會，會程在混亂中結束。

詳見潘孟安施政報告 議員鬧場。

確診住院 限中重症、未滿3月嬰

因應本土武肺確診人數增加，讓醫療資源以照顧中重症為主，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣布調整輕重症分流收治原則，即日起中重症、出生未滿三個月且發燒，以及因其他疾病經醫師評估須住院治療確診者，才安排住院。

請繼續往下閱讀...

詳見確診住院 限中重症、未滿3月嬰。

加州血案有政治動機 FAPA籲美將和統會列恐怖組織

美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，造成一死五傷慘劇，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成員。長老教會今天將與台教會舉行記者會，呼籲美國政府詳查行兇動機、嚴懲行兇者，我政府對訴諸暴力的激進統派團體應積極遏止。

詳見加州血案有政治動機 FAPA籲美將和統會列恐怖組織。

聯合報

重症、死亡升 住院今起只收治3大類確診者

昨新增六萬五七九四例本土病例、六十一例中重症（中症廿二人、重症卅九人），另有卅八例死亡。指揮中心指揮官陳時中昨天宣布調整輕重症分流原則，今天起，醫院僅收治中重症、未滿三個月發燒嬰兒，以及因其他疾病經醫師評估有住院治療必要等三大類確診者。

詳見重症、死亡升 住院今起只收治3大類確診者。

疫情延燒民怨高漲 蔡政府燃眉之急

蔡英文總統執政將滿六年，連續兩年五月台灣都處於疫情爆發期，但去年幸運挺過三級警戒危機，蔡總統展示耀眼防疫成績單；近來確診案例天天以數萬計，快篩試劑之亂及醫療量能都備受批評，疫情延燒及民怨沸騰，已成蔡政府燃眉之急。疫情下的五二○，蔡總統面臨外界全面檢驗。

詳見疫情延燒民怨高漲 蔡政府燃眉之急。

中國時報

逾65歲快篩陽即確診 可給藥

新冠肺炎本土確診昨日再增6萬5794例，自今年1月以來，本土確診數突破80萬，累計達80萬3337例。本土新增病例連續6天都在6萬多，是否意味疫情高峰已過？防疫指揮官陳時中說，「現在判定恐怕太樂觀」，尚需觀察幾天。另自今日起，65歲以上長者「快篩陽性即確診」，可就近至醫療院所請醫師現場評估，如符合條件，即可開立抗病毒的口服藥物。

詳見逾65歲快篩陽即確診 可給藥。

旅遊警示 台灣被美國列為最高風險等級

美國疾病管制暨預防中心（CDC）16日（當地時間）將台灣新冠肺炎風險等級，調升至風險最高的「第三級」。據Worldometer網站統計，台灣昨日確診6萬5833人及染疫死亡38人，這2項數據在全球確診數排行榜上，皆位居全球第三。在過去28天的確診數排名上，台灣也飆至全球第8。

詳見旅遊警示 台灣被美國列為最高風險等級。

今起65歲以上長者快篩陽性，經醫事人員確認，即為「確診」，可投口服藥治療。圖為亞東醫院檢疫急門診領藥情形。（記者賴筱桐攝）

美國南加州爾灣長老教會發生槍擊案，造成1死5傷慘劇，嫌犯周文偉曾是「拉斯維加斯中國和平統一促進會」的成員。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法