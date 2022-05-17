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    護理師4小時打逾80通關懷電話 高雄醫護：保護好自己就是幫助他們

    隨著確診者日增，醫院設置的社區採檢站幾乎每天有許多人排隊等候採檢PCR。（資料照，記者許麗娟攝）

    隨著確診者日增，醫院設置的社區採檢站幾乎每天有許多人排隊等候採檢PCR。（資料照，記者許麗娟攝）

    2022/05/17 23:33

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市近一週每日新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案逾3、4000人，高雄市衛生局統計，至今輕症及無症狀居家照護者有1萬5806人，入住集檢所、加強型防疫旅館有301人，住院者有504人，高雄市雖有500家診所加入居家照護計畫，以及23站社區採檢站，仍有民眾快篩陽性或有症狀就往醫院急診室跑，不僅近日各醫院急診人數倍增，護理師也要負責每日打關懷電話，1人平均4小時要打80多通。

    阮綜合醫院預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成指出，疫情嚴峻，醫護人員須穿著密不透風的防護衣看診、採檢，這是他們的使命，但民眾的抱怨無形中也會增加醫護的壓力，呼籲民眾候診時也要多點耐心。

    而醫師也需進行視訊門診，除了雲端讀取病患資料等前置手續繁鎖，由於Paxlovid抗病毒藥物的投藥要問得非常清楚，面對年長者有時表達較不清楚，相對也要花更多時間。

    不過蕭偉成說，高雄市一些醫院或車來速社區篩檢站，因設有小兒篩檢陽性特診，相對也有舒緩急診室約2至3成的人流。

    大同醫院護理部主任孫麗珍表示，近期醫院急診人數平均增加3至4成，尤其晚上10點過後，隨著診所關門，民眾有身體不適就會到醫院掛急診，這個時間點就醫人數會明顯增加，此外，醫院也負責輕症者的視訊診療、居家關懷，至昨天為止已有近540例個案，這些都是醫護人員的額外工作，像居家關懷電話，平均1位護理師4小時要打80多通，而且要連打7天，也是會有無症狀確診者會開玩笑地說「麥擱卡啦（別再打了）」。

    小港醫院急診室護理長楊純怡說，3、4月急診每天人次約130、140人，5月明顯增加至160、170人，甚至近200人，病人面對疫情的焦慮上升，醫護也需花更多時間進行衛教，其實相對辛苦。

    隨著天氣漸熱，醫護人員全套防護衣一天要穿上8小時，醫院平均每1.5至2小時會安排20至30分鐘的休息時間，讓大家可以喘口氣，同時也機動性調配人力，減緩醫護人員的工作壓力。

    高雄市立聯合醫院護理科主任孫鳳卿說，過去急診平均1天約100人，現在每天增加到250至300人，至於輕症者的居家關懷和視訊診療，原本每天約50至70人，上週日（15日）1天就爆增到376人，現在每天要打的關懷電話近500通。

    面對疫情嚴峻，醫護們呼籲，民眾平時的個人衛生一定要做好，如此就是幫助他們減輕醫療負坦，千萬不要因為政策鬆綁就忽略個人的防疫工作，還是要戴好口罩、勤洗手、避免聚餐等，同時提醒，快篩陽性或症狀不嚴重，應就近到診所就醫，把醫院留給中重症患者，做到醫療分級，才能不同程度的確診者得到最好的照護。

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    醫師與輕症患者進行視訊診療。（阮綜合醫院提供）

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