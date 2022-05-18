為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9年級生「4大流行語」？ 網一看傻眼：全是支語

    網路流傳台灣2000年代青少年愛用流行語，結果全是中國用語。（路透）

    網路流傳台灣2000年代青少年愛用流行語，結果全是中國用語。（路透）

    2022/05/18 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友在社群討論台灣9年級生愛用的新興用語，結果清一色都是中國用語，顯見台灣年輕世代愛用「小紅書」等APP，受中國意識形態、用語等影響深，引起網友熱烈討論，擔憂文化統戰。

    一名網友在Dcard以「00後真的很常用這些詞嗎？」為題發文，他表示，自己是1997年出生的，前幾天在網路上看到一篇文章，當中有許多新造詞讓他感到很新奇。

    這些新詞包含「普信男」，指條件普通卻十分自戀，覺得很多女生都會注意自己的男性，原PO認為，照這個邏輯，應該也有所謂的「普信女」。

    還有「種草」，意思就是，看到某個人推薦某產品後，產生想購買的衝動，類似於「被燒到」；接著還有「意難平」，這是近年追劇常看到的詞，意即無法釋懷某影片的結局，感到不甘心之類的感覺。

    原PO最後舉例的則是「YYDS」，代表「永遠的神」中國拼音輸入法字首，可能是用來形容一些非常美好的事物，像是明星或推薦某樣物品時可用。

    貼文一出，引起網友們討論，「這些全都是中國用語吧」、「支語不知道很正常吧」、「文化滲透真的距離我們不遠摟」、「未來世代被統光了吧，真的是祖國yyds==」、「全部都是中國用語 而且現在的國中小生好像很喜歡用這些詞彙」，也有網友吐槽，原PO標題裡面的「00後」其實也是中國用語。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國抖音、戲劇統戰台灣？連勝文：天方夜譚 想太多了
    2022/03/29 09:52

    中國抖音、戲劇統戰台灣？連勝文：天方夜譚 想太多了
    「抖音一響父母白養」？ 立委促陸委會嚴管防堵文化統戰
    2022/03/23 17:08

    「抖音一響父母白養」？ 立委促陸委會嚴管防堵文化統戰

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    成語辭典成文化統戰工具？ 立委陳椒華質詢踢爆
    2022/03/10 14:51

    成語辭典成文化統戰工具？ 立委陳椒華質詢踢爆
    台劇為何突飛猛進？網友曝蛻變「2大關鍵」：找到流量密碼
    2022/01/25 13:10

    台劇為何突飛猛進？網友曝蛻變「2大關鍵」：找到流量密碼

    正義中學 普及雙語教學 機器人競賽揚名國際
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播