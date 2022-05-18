9年級生「4大流行語」？ 網一看傻眼：全是支語

網路流傳台灣2000年代青少年愛用流行語，結果全是中國用語。（路透）

2022/05/18 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在社群討論台灣9年級生愛用的新興用語，結果清一色都是中國用語，顯見台灣年輕世代愛用「小紅書」等APP，受中國意識形態、用語等影響深，引起網友熱烈討論，擔憂文化統戰。

一名網友在Dcard以「00後真的很常用這些詞嗎？」為題發文，他表示，自己是1997年出生的，前幾天在網路上看到一篇文章，當中有許多新造詞讓他感到很新奇。

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這些新詞包含「普信男」，指條件普通卻十分自戀，覺得很多女生都會注意自己的男性，原PO認為，照這個邏輯，應該也有所謂的「普信女」。

還有「種草」，意思就是，看到某個人推薦某產品後，產生想購買的衝動，類似於「被燒到」；接著還有「意難平」，這是近年追劇常看到的詞，意即無法釋懷某影片的結局，感到不甘心之類的感覺。

原PO最後舉例的則是「YYDS」，代表「永遠的神」中國拼音輸入法字首，可能是用來形容一些非常美好的事物，像是明星或推薦某樣物品時可用。

貼文一出，引起網友們討論，「這些全都是中國用語吧」、「支語不知道很正常吧」、「文化滲透真的距離我們不遠摟」、「未來世代被統光了吧，真的是祖國yyds==」、「全部都是中國用語 而且現在的國中小生好像很喜歡用這些詞彙」，也有網友吐槽，原PO標題裡面的「00後」其實也是中國用語。

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