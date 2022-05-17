加州教會槍擊案》嫌犯曝是中一中校友 黃國書：校友群組炸鍋

美國南加州橘郡的長老教會15日發生1死5傷槍擊慘案，受害者皆為台裔人士，嫌犯周文偉（見圖）被曝是台中一中校友且曾擔任美國台中一中校友會區連絡人。（美聯社）

2022/05/17 22:31

〔記者蘇孟娟／台中報導〕美國南加州橘郡的長老教會15日發生1死5傷槍擊慘案，受害者皆為台裔人士，嫌犯周文偉（David Wenwei Chou）被曝是台中一中校友且曾擔任美國台中一中校友會區連絡人；台中一中對此表示，沒有評論；立委黃國書是中一中校友，目前也是一中校友會理監事，他說，昨日校友群組就已炸鍋瘋傳周子偉疑是一中33屆校友，但無論如何，周的個人行為無關中一中及校友會，對他用暴力方式表達政治立場或傷害無辜均令人遺憾。

立委黃國書與張廖萬堅均是中一中校友也是校友會理監事，張廖萬堅對於周子偉是否為一中校友表示，並不清楚，「校友群組也沒有人特別討論」。

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但黃國書晚間在臉書貼文，指出，「今午確知昨天在美國槍殺台灣人的華裔歹徒竟是中一中校友，實令人悲憤，作為台中一中校友會的理監事，更感到痛心和遺憾」。

黃國書指出，中一中學風自由，彼此尊重政治立場，但若是因政治動機而犯此天道難容的罪行，不只一中校友，全體國人都難以容忍；他更強調，周子偉或在美加入美國中一中校友會，但其惡行無關中一中校友會，希望大家不用連結。他更對犧牲生命保護他人的勇士鄭醫師致敬，願逝者安息，傷者早日康復。

黃國書說，槍擊案傳出後，昨起校友群組就瘋傳周子偉的身分，包括他加入美國台中一中校友會，有人推測疑是33屆畢業，因約早他10屆，他並不知道此人。

黃國書強調，外傳他疑因政治動機犯案，中一中向來學風自由開放，校友進社會後雖各有政治立場，多向來彼此尊重，他對於周子偉選擇用暴力傷害無辜的行為十分遺憾。

台中一中則指出，因該新聞人士非本校現職教職員及學生，校方對事件沒有評論。

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