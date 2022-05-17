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    撐不下去！台南古都大舞廳無預警停業

    古都大舞廳無預警停業。（記者王捷攝）

    古都大舞廳無預警停業。（記者王捷攝）

    2022/05/17 21:08

    〔記者王捷／台南報導〕台南三大舞廳之一古都大舞廳15日無預警宣布暫停營業，對從業人員來說失去經濟支柱，台南市育樂事業商業權益促進會呼籲，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情下，客人或舞廳小姐容易傳染，店家能做的就是做好防護措施、消毒，繼續開門營業，去年三級警戒期間，有工作人員因不堪經濟壓力犯法，甚至賠上性命，停業不是最好的辦法，如果可以應採分流上班，考慮從業人員的生存權。

    台南三大舞廳分別是台南大舞廳、古都與萬象，過去古都大舞廳因為小姐年紀稍長、比較親切，獲得許多年齡層較高的客人青睞，從去年復業後生意還算平穩，但今年不斷有傳染疫，因此客人逐漸變少，三間業者都在苦撐，直到古都宣布停業，對此業者未多作回應。

    台南市育樂事業商業權益促進會指出，萬象舞廳在去年停業時，每個月虧損一百萬，但是復業之後每個月虧損快兩百，雖然也有考慮要停業，但是如果停業可能連帶許多工作人員失去經濟支柱，目前只能每天消毒，過去萬象只有休母親節、除夕、初一三天，現在因為疫情影響，多休每個星期日，休假那天請外面的清潔公司近來消毒，停業也許多業主來說成本較低，但應該要考慮其他工作人員的生計。

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    台南市育樂事業商業權益促進會呼籲，疫情時代小姐、客人都會傳出染疫，應該做好消毒、分流上班，維護從業人員的生存權。（記者王捷攝）

    台南市育樂事業商業權益促進會呼籲，疫情時代小姐、客人都會傳出染疫，應該做好消毒、分流上班，維護從業人員的生存權。（記者王捷攝）

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