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    鄭朝鐘、鄭朝方兄弟攜手 讓偏鄉小小學有了畢業紀念冊

    新竹縣員崠國小的畢業學童今天迫不及待跟行政院政務顧問鄭朝方（左2）、「公益畢冊」發起人鄭朝鐘（右2）分享他們畢冊上的溫馨點滴。（圖由鄭朝方辦公室提供）

    新竹縣員崠國小的畢業學童今天迫不及待跟行政院政務顧問鄭朝方（左2）、「公益畢冊」發起人鄭朝鐘（右2）分享他們畢冊上的溫馨點滴。（圖由鄭朝方辦公室提供）

    2022/05/17 23:01

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕行政院政務顧問鄭朝方今天挽起袖子，跟哥哥鄭朝鐘一起當「搬運工」！原來他們搬運的是新竹縣4所偏鄉小學的公益畢業紀念冊，讓這些差一點沒有紀念冊的應屆學童也能跟其他大學校的孩子一樣，好好珍藏人生第1份求學溫馨歷程。

    鄭朝方響應鄭朝鐘發起的「公益畢冊」送愛心活動，並充當「搬運工」，幫忙搬、送這個由集結善心企業、社團團體以及個人所共同捐助付梓的愛心畢業紀念冊到新竹縣員崠、瑞峰、坪林、清水4所小學。

    「公益畢冊」發起人鄭朝鐘說，這些學校的畢業生通常用手數都數不滿1雙手，紀念冊數量少得可憐，有些孩子出身經濟弱勢，根本負擔不起，是外人難以想像的不容易。

    鄭朝方說，鄭朝鐘7年前開始結合善心的企業、社團團體等，或向公部門申請經費，集合眾人之力，幫這些偏鄉畢業生圓夢，迄今已經嘉惠全台300多所次的學校畢業學童。

    這些畢業紀念冊都是集孩子們的心血大成。小朋友從5年級開始在老師指導下從拍照、撰稿到編排慢慢一點一滴做出自己的畢業紀念冊。

    員崠國小應屆畢業生林家烽說，看到自己做了很久的畢業紀念冊終於印好了，真的很開心，收到後會好好珍藏，拿回家跟爸媽分享，他特別開心從中學會了用網路編輯書冊的經驗，這應該是他最好的畢業禮物！

    行政院政務顧問鄭朝方（左）和哥哥鄭朝鐘（右）今天一起當「搬運工」把員崠等偏鄉小學的公益畢業紀念冊宅配到校，提早給畢業生們祝福。（圖由鄭朝方辦公室提供）

    行政院政務顧問鄭朝方（左）和哥哥鄭朝鐘（右）今天一起當「搬運工」把員崠等偏鄉小學的公益畢業紀念冊宅配到校，提早給畢業生們祝福。（圖由鄭朝方辦公室提供）

    行政院政務顧問鄭朝方（左2）和哥哥鄭朝鐘（右）今天當「搬運工」，送公益畢業紀念冊到原本可能無法擁有畢冊的偏鄉小學，給畢業生們祝福。（圖由鄭朝方辦公室提供）

    行政院政務顧問鄭朝方（左2）和哥哥鄭朝鐘（右）今天當「搬運工」，送公益畢業紀念冊到原本可能無法擁有畢冊的偏鄉小學，給畢業生們祝福。（圖由鄭朝方辦公室提供）

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