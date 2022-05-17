快篩陽過世等嘸死亡證明 南市衛生局：建立有疑慮個案相驗SOP

台南市衛生局長許以霖說，針對沒有確診證明但疑因染疫過世個案，已與檢警達成共識建立相驗SOP。（台南市政府提供）

2022/05/17 20:26

相關新聞連結：

台南1腦麻女孩快篩陽在家過世 苦等死亡證明家屬崩潰

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市一名腦麻女孩上週快篩陽性，不幸在家過世，卻傳出家屬苦等不到死亡證明。衛生局回應說，已與檢警達成共識，建立有疑慮個案相驗SOP；針對該案最後採取司法相驗結案。

請繼續往下閱讀...

衛生局長許以霖說，未來針對沒有確診證明但疑因染疫過世的相關個案，將請衛生所醫師先開立「行政相驗轉司法相驗案件檢核表」，接著轉介交由司法相驗處理，針對有疑慮個案建立一套相驗SOP，並將持續加強衛生局、警察局和地檢署等相關單位橫向聯繫。

一名長期臥床的腦麻患者快篩陽性後隔日不幸過世，家屬在申請死亡證明時，相關單位對於此案該屬司法相驗或行政相驗，認定有所分歧，全案最後採取司法相驗結案。

衛生局進一步說明，自然老死或有病歷可循的病死者都屬行政相驗，其餘有疑慮者，為減少處理類似案例的爭議，衛生局積極與警察局、地檢署三方溝通達成共識，未來若遇疑慮個案，將由衛生所開立「行政相驗轉司法相驗案件檢核表」給警方，即能向檢方報請司法相驗，透過建立SOP避免困擾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法