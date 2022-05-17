台南2022技職博覽會將實體舉辦 30校10廠商參與設攤

台南市2022技職博覽會將於5月26至27日在遠東科技大學舉行，台南市長黃偉哲（中）與參展學校學生代表一同召開記者會。（記者劉婉君攝）

2022/05/17 20:09

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市2022技職博覽會將於5月26至27日舉行，在連續2年因為疫情影響而改為線上舉辦之後，今年將在遠東科技大學實體辦理，預計約有2500名學生參加人，希望協助學生透過技藝教育試探，找到合適的就學志願。

技職博覽會系列活動將自5月24日開始暖身，邀請台灣金屬創意館創辦人郭治華及專業國際領隊陳昱彰以自身經驗分享職涯定向選擇，26、27日2天活動現場將有30所學校及10家廠商參與設攤，無法現場參加的學生及民眾，也可以透過線上方式參觀。技職成果手冊內容包括職群與升學科系介紹、國中技藝競賽第1名學生及技職好手小故事、博覽會參展廠商簡介等。

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市長黃偉哲與就讀台南高工的冷作工技職國手黃政維，一起拍攝技職宣導影片，鼓勵學生發掘技藝性向，今天並與參展的高中職及廠商代表共同舉行技職博覽會的啟動儀式，現場並有南英商工熱舞表演及光華高中時裝走秀，展現教育多元成果。

黃偉哲表示，為了引導學生了解自己真正有興趣的職業，教育局及學校攜手，在疫情之下，以線上及線下方式安排試探體驗活動，也期待透過技職教育向下扎根，能夠替產業找到適合的優秀人才。

教育局長鄭新輝指出，台南市技藝教育推廣多元，目前除有安順、六甲及後甲等3所國中設置職業試探中心外，佳里國中後港校區職探中心也將於今年揭牌啟用；而國小學生參訪技術型高中活動，已連續2年達到全年1400人次以上參加，安排國中學生參訪觀光工廠的人次，也已達1200人以上。

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