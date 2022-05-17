打造城市新美學 新北工地圍籬變美了

新北市政府近年推動施工圍籬綠美化評選活動，邀請業者發揮創意，把圍籬變得煥然一新。（工務局提供）

2022/05/17 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕以往工地圍籬通常給人冷冰冰、陰暗、髒亂的印象，新北市政府工務局主辦「2022年新北市建築工程施工圍籬綠美化評選比賽」，鼓勵業者創意發想，把工地圍籬變成藝文展示櫥窗，翻轉刻板印象，並打造城市新美學。

工務局長詹榮鋒指出，以往建築工程的施工圍籬給人外觀單調乏味、有礙觀瞻的刻板印象，市府近年推動圍籬景觀再造，突破冰冷的簡單鐵皮，超越綠植栽圍籬的思維，結合文化藝術及創意發想，把圍籬變身，媲美藝術展示櫥窗，提升生活品質與城市景觀。

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詹榮鋒表示，施工圍籬評選活動將由評選小組依據作品的綠美化或創意設計，分為「城市森林組」及「視覺藝術組」，參賽者可將森林綠化及創意視覺設計等概念融入，創造生活美學及低碳環境，把施工圍籬妝點成都市藝廊，變得煥然一新。

工務局說明，評選小組由學者、專家及公會組成，透過現勘考評與民眾網路票選結果，根據美化主軸的設計理念、綠化及美化效果、工地環境與維護管理等項目，綜合選出獲獎者，即日起受理報名，6月15日截止。為了鼓勵民眾參與，7月16日起至29日，工務局臉書粉絲專頁「工程圖輯隊」將舉辦網路投票抽獎活動。

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