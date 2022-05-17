0+7新制上路 黃偉哲：快篩優先供應警消、衛生局人員、確診者家屬

台南市長黃偉哲表示，「0＋7」新制上路後，台南市快篩試劑量能將優先供應警消、衛生局人員、確診者家屬。（記者劉婉君攝）

2022/05/17 12:41

〔記者劉婉君／台南報導〕「0＋7」新制今天上路，即日起確診個案的同住家人打滿3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改為7天自主健康管理。台南市長黃偉哲表示，0+7制度對民眾來講是逐步解封，未來全面實施也是可以預見的發展方向，台南市的防疫政策和防疫關懷包也會有所改變，中央配給的快篩試劑及南市自購的快篩試劑，將優先確保警消、衛生局等第一線人員，以及照顧確診者的居家隔離家屬。

黃偉哲表示，關於0+7新制上路後的防疫關懷包，會在下午的防疫記者會上正式宣布。以台南市現在大概是60萬戶，人口約186萬，平均每戶3人，1人染疫其他2人要0+7的話，就要準備一些快篩試劑，一方面其中1人照顧染疫者，幫忙送飯送菜或支持，另外他本身又要出門，所以台南的快篩試劑會從這方向來考量。

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黃偉哲指出，中央配給南市有限的快篩試劑，因為大部分的量都拿去支援北北基桃，南部相對比較少，所以台南市現在仰賴自購的量，因為提前部署所以自購了24.5萬劑。用這24.5萬劑分配給一些照顧確診者居隔的家人，先以這部分來滿足這樣的量能。

黃偉哲說，還有警察及消防員的快篩量能也要確保，第一線的衛生局同仁、及確診者的家屬，這些人都是需要優先供應，其他的公務員的話，也會在有限的量能裡慢慢供應。

另外，黃偉哲說，台南市的長照機構守地不錯，沒有很多家被攻破，但長照機構的廚工、照護員、照服員、護理師，這些都需要快篩試劑，他們已經非常多次次反應說買不到快篩試劑，市府也會協調中央優先供應給他們，讓他們買得到。

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