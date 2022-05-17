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    第一波梅雨鋒面抵台！鯉魚潭蓄水100％溢流

    第一波梅雨鋒面抵台，為鯉魚潭水庫集水區帶來降雨，今天水庫蓄水率達100%，水位更達300.12公尺，超過300公尺的滿水位。（記者陳建志翻攝）

    第一波梅雨鋒面抵台，為鯉魚潭水庫集水區帶來降雨，今天水庫蓄水率達100%，水位更達300.12公尺，超過300公尺的滿水位。（記者陳建志翻攝）

    2022/05/17 12:15

    〔記者陳建志／台中報導〕去年台灣碰到近半世紀最嚴重的乾旱，在5月底第一波梅雨鋒面抵達時，鯉魚潭水庫幾乎快見底，但今年第一波梅雨剛抵台，鯉魚潭水庫就已經達滿水位，今天上午11點時，蓄水率達100%，蓄水量達1億1641萬噸，水位300.12公尺，超過300公尺的滿水位，水庫已出現自由溢流的美景，為今年的水情帶來好消息。

    供應苗栗、台中、北彰化的鯉魚潭水庫，去年旱象時水庫在5月底，最低水位只剩245.6米，蓄水率更僅剩0.9%，整座水庫幾乎快見底，所幸在5月底開始接連幾波的梅雨帶來雨量，終於讓水庫起死回生，也讓中台灣解除限水，今年在春雨持續帶來雨量下，讓水庫水情明顯優於去年。

    今年第一波梅雨最近幾天為全台帶來雨量，鯉魚潭水庫在5月12日當天集水區降下約30毫米的雨量，水庫在當晚6點左右蓄水率重回100%，蓄水量達1億1583萬噸，水庫並出現自然溢流。

    這幾天滯留鋒面持續帶來雨量，昨天一整天在鯉魚潭水庫的集水區就降下69.8毫米的雨量，今天上午11點時，蓄水率達100%，蓄水量達1億1641萬噸，水位300.12公尺，超過300公尺的滿水位，水庫持續出現自由溢流的美景。

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