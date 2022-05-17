高雄大寮、林園三處易肇事路口，市府會勘後出重手整頓改善。（交通局提供）

2022/05/17 12:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市林園區林園北路、鳳林路二段路口，以及大寮區大寮路與仁德路一段、大寮路373巷路與萬丹路、鳳林公路口與鳳林三路783巷口，三處路口因為多岔路口，動線較複雜且車流、車向多，直行車常與右轉車爭道，加上違規車輛路口肇事，三處路口成為易肇事路段，交通局會勘後祭出多種方法因應，包括路口處以槽化線分流車流、繪設分流式標線、號誌秒數調整或輪放、縮小路口。

交通局表示，林園北路/鳳林路二段、大寮區萬丹路/鳳林公路口/鳳林三路783巷均位於省道台25線上，車流量高，交通局將三處路口列為易肇事路口，多次邀集市警局、公路總局及相關單位合作會勘改善，繼仁武區、岡山區、橋頭區、鳳山區、梓官區、大社區會勘後，再於大寮、林園區檢討易肇事路段（口）交通安全改善措施。

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交通局分析林園、大寮地區的事故特性，多為路口側撞，包括闖紅燈、左轉，容易與對向直行車、右轉與同向直行車，因轉彎車沒有禮讓直行車，或因速度過快，是肇事率居高不下的主因，交通局會現場會勘後展開應變。

交通局表示會勘後針針對該三處路口，將藉由車道調整、簡化車流及號誌方式，以及明確規範車流行徑減少衝突，改善方案包括於路口處以槽化線分流車流、繪設分流式標線、號誌秒數調整或輪放、縮小路口、設置標誌導引右轉車輛靠右行駛等，相關改善措施將於5月底完成，警察局也會加強路口執法，以降減車禍事故發生。

高雄大寮、林園三處易肇事路口，市府會勘後出重手整頓改善。（交通局提供）

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