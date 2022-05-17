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    逾65歲快篩陽判確診可投藥明上路 亞東副院長：可減少8成重症機率

    65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診，可評估給予口服抗病毒藥物，新制將從18日上路。亞東醫院副院長彭渝森表示，此舉有助於減少80%長者轉為重症的機率，並縮短給藥時程。（記者賴筱桐攝）

    65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診，可評估給予口服抗病毒藥物，新制將從18日上路。亞東醫院副院長彭渝森表示，此舉有助於減少80%長者轉為重症的機率，並縮短給藥時程。（記者賴筱桐攝）

    2022/05/17 12:44

    〔記者賴筱桐／新北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診，可評估給予口服抗病毒藥物，新制將從明天（18日）上路。亞東醫院副院長彭渝森表示，此舉有助於減少80%長者轉為重症的機率，並縮短給藥時程，同時減少PCR篩檢人潮。

    亞東醫院5月12日開始啟動「主動給藥專案」，彭渝森今天受訪指出，65歲以上病患於該院社區篩檢站或檢疫急門診做PCR檢查，院方會確認電話、住址等資料，只要PCR結果為陽性，將自動發送簡訊通知，詢問病人使用藥物意願，以及是否有非居隔親友可到醫院領藥，回覆意願後就會自動掛號視訊門診，由醫師問診評估，核對與目前慢性病用藥有無交互作用，確認安全性與適應症之後投藥，從PCR做完之後到投藥，大約需要2到3天時間。

    他提到，口服抗病毒藥物可使用的適應症是症狀日起始5天之內，並非PCR結果出爐的5天之內，所以有時候病患投藥時間會晚一點，有點可惜，目前亞東醫院視訊或電話診療每天約500人次，其中可成功投予抗病毒藥物者約100到200人次。

    針對明天起65歲以上長者快篩陽判定確診後可立即投藥的新措施，彭渝森認為，臨床經驗上，Omicron病毒對65歲以上長者威脅較大，第一線專責病床看到病情惡化速度較快的族群，仍以老人家為主，新制上路後，只要長者帶著快篩陽性檢測卡請醫師判讀，並評估健康狀況，確認用藥安全性後，可當場開立抗病毒藥物，有助於減少80%長者惡化為重症的機率，縮短病人等待時間。此外，65歲以上長者佔社區篩檢站與檢疫急門診的人數約10%~15%，新措施也可減少部分PCR篩檢人潮。

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    65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診，可評估給予口服抗病毒藥物，新制將從明天18日上路。圖為亞東醫院檢疫急門診領藥情形。（記者賴筱桐攝）

    65歲以上長者快篩陽性，經醫師判定確診，可評估給予口服抗病毒藥物，新制將從明天18日上路。圖為亞東醫院檢疫急門診領藥情形。（記者賴筱桐攝）

    武肺確診者可透過視訊門診諮詢用藥，圖為亞東醫院醫師視訊診療情形。（記者賴筱桐攝）

    武肺確診者可透過視訊門診諮詢用藥，圖為亞東醫院醫師視訊診療情形。（記者賴筱桐攝）

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