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    很棒的開始！離島中的離島 小坵村軍民聯手大淨灘

    金門縣代管的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，共同還給小坵村乾淨的原貌。（圖由陳志璿提供）

    金門縣代管的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，共同還給小坵村乾淨的原貌。（圖由陳志璿提供）

    2022/05/17 12:21

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府代管的離島烏坵鄉小坵村昨天進行大淨灘，在鄉代會副主席陳興德帶領下，第1次結合當地軍民「大家一起來」，澈底清除大部分來自中國的保麗龍等海漂物，還給這座面積不到1平方公里小島原始乾淨的面貌。

    陳興德說，小坵（島）村人口本來就稀少，村民都是年紀大的長輩，正值疫情起伏，藉由各單位的幫忙把環境進行清理；他說，投入這次大淨灘的包括海軍運輸2中隊烏坵分隊、烏坵守備大隊、金門縣潮間帶學會、金門戰地史蹟學會、鄉民高詠章，甚至連從事工程的廠商都加入清理的行列，這也是島上第一次有軍民、工程單位一起合作，「這是1個很棒的開始」。

    陳興德表示，看到大部分都是年輕力壯的小伙子加入，花了將近2小時，把小坵村東側沙灘清理完畢，總計理出逾100公斤的垃圾，除了資源回收運回金門，其餘海漂將暫置大坵島，擇日再行處理。專程前往進行生態調查的金門文史工作者洪清漳，看見村民自動自發進行「史上首次軍民淨灘」，也主動加入。

    陳興德說，這在其它地方常見的淨灘工作，在小坵村卻是1次特別難能可貴的經驗，希望以後可以持續做這樣的事情。

    烏坵鄉面積約1.2平方公里，分為大坵嶼（村）、小坵嶼（村），是「離島中的離島」；西距中國湄洲島20浬、北距中國南日島12浬、馬祖70浬、東距台中港約80浬、東南距澎湖縣93浬、西南距金門72浬，平日常駐人口不滿100人。

    距金門縣七十二浬的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，共同還給小坵村乾淨的原貌。（圖由陳志璿提供）

    距金門縣七十二浬的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，共同還給小坵村乾淨的原貌。（圖由陳志璿提供）

    金門縣代管的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，不同制服，一樣奉獻的心，共同還給小坵村乾淨的原貌。（圖由陳志璿提供）

    金門縣代管的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，不同制服，一樣奉獻的心，共同還給小坵村乾淨的原貌。（圖由陳志璿提供）

    距金門縣七十二浬外的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，軍民攜手進行環境整理。（圖由陳志璿提供）

    距金門縣七十二浬外的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘，軍民攜手進行環境整理。（圖由陳志璿提供）

    距金門縣七十二浬的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘。（圖由陳志璿提供）

    距金門縣七十二浬的烏坵鄉小坵村發起軍民大淨灘。（圖由陳志璿提供）

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