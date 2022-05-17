中市議員稱梨山工人遇雨無法採茶、工寮群聚染疫 快篩陽卻無地PCR

市議員何文海表示，最近因為下雨，梨山要採茶的工人就無法採茶，上千名工人只能在工寮休息，造成群聚，但是梨山沒有大醫院，梨山衛生所不能做PCR檢測。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/17 12:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本土疫情嚴重，台中市議員何文海今（17）日在議會上質詢，近日大梨山地區因為採茶及連日豪雨，工人有群聚而染疫現象，快篩陽性者，因為無法在梨山衞生所做PCR檢測，導致無法做後續的治療及給藥，民眾人心惶惶，要求市府幫忙。

副市長陳子敬表示，會立即反映處理。

市議員何文海表示，最近因為下雨，梨山要採茶的工人就無法採茶，上千名工人只能在工寮休息，造成群聚，但是梨山沒有大醫院，梨山衛生所不能做PCR檢測，讓工人不知如何是好。

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何文海表示，此一問題顯示偏鄉地區彷彿是被遺忘的族群，在偏遠部落醫療量能趨近於0的現況下，快篩陽性的民眾沒人能伸手援助，孤立無助的窘境不時在各村落重演，如梨山地區居民一旦快篩陽，還必須下山到東勢地區才能就醫，不僅來回奔波，也增加了危險性。

何文海呼籲市府幫幫偏鄉居民，民眾擔心前往醫院的路途遙遠及住宿的規劃問題，都可能大幅增加傳播的危險性，希望台中市衛生局立即規劃，增加醫療人員可以在梨山衞生所做PCR，以降低疫情的擴散。

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